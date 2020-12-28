Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Takımı şampiyonluğa taşıyacak takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncularla görüşmelere başladı.

Cimbom'da bu doğrultuda takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isim ise Younes Belhanda... Faslı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Faslı futbolcu, menajeri William D'Avila ile birlikte sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.

1 MİLYON EURO İNDİRİME GİTTİ

Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda, yeni kontrat için fiyat düşürdü. Mevcut kontratında yıllık 3.35 milyon euro garanti ücret kazanan deneyimli futbolcu yeni sözleşme için 1 milyon euro'luk indirime gitti.

YÖNETİM SICAK BAKMIYOR

Yıllık 2.3 milyon euro isteyen Younes Belhanda'nın bu talebi karşılık bulmadı. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, futbolcu cephesinden talep edilen bu rakama son derece soğuk baktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in de yönetimle hemfikir olması durumunda sezon sonunda oyuncuyla yollar ayrılacak.