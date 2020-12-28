Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

'dan 'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes 'nın geleceği belirsizliğini koruyor. maçının ardından yaptığı açıklamada takımda kalmak istediğini belirten Faslı futbolcu yıllık ücretinde de indirime giderken, sarı-kırmızılı yönetimden yıldız isme ilginç bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:25
Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

'de son olarak 'u deplasmanda mağlup ederek liderliğe yükselen 'da gözler ara dönemine çevrildi.

Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

Takımı şampiyonluğa taşıyacak takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncularla görüşmelere başladı.

Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

Cimbom'da bu doğrultuda takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isim ise Younes ... Faslı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

Hürriyet'te yer alan habere göre, kariyerine 'da devam etmek isteyen Faslı futbolcu, menajeri William D'Avila ile birlikte sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.

Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

1 MİLYON EURO İNDİRİME GİTTİ
Sezon başında yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren , yeni kontrat için fiyat düşürdü. Mevcut kontratında yıllık 3.35 milyon euro garanti ücret kazanan deneyimli futbolcu yeni sözleşme için 1 milyon euro'luk indirime gitti.

Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

YÖNETİM SICAK BAKMIYOR
Yıllık 2.3 milyon euro isteyen Younes 'nın bu talebi karşılık bulmadı. Başkan ve Abdurrahim Albayrak, futbolcu cephesinden talep edilen bu rakama son derece soğuk baktı.

Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

Teknik direktör 'in de yönetimle hemfikir olması durumunda sezon sonunda oyuncuyla yollar ayrılacak.

Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş yanıt! Ayrılıyor mu?

Bu sezon formasını 14 kez giyen 30 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp 1 asist yaptı.

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