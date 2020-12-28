Galatasaray'da ne değişti? İşte Fatih Terim'in o hamleleri

Muslera'sız başladığı sezonda ilk olarak gerçekleşmeyen transferlerle büyük sıkıntı yaşayan Cimbom'da ardından Falcao başta olmak üzere birçok futbolcu sakatlık yaşadı. Bunlara Covid-19 vakaları da eklenince Aslan birçok maça ideal kadro ile çıkamadı.

Son olarak Fatih Terim'in 5 maç ceza alması sonrası son iki maçta hocasından yoksun sahaya çıkan G.Saray, birçok olumsuzluğa rağmen ayakta kaldı. Trabzon zaferi ile ligin zirvesine çıktı.

Cimbom, oynadığı güzel futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk için iddiasını kanıtladı. Hedefe doğru emin adımlarla yürüyen Galatasaray, rakiplerine de korku saldı.

TERİM'DEN SİHİRLİ DOKUNUŞLAR Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'da Fatih Terim'in dokunuşları fark yaratıyor. Terim'in parlattığı Taylan ve Oğulcan ile küllerinden doğan Arda Turan takımı sırtlıyor. Oynanan futbol, taraftarlara umut saçıyor.

Galatasaray'da deplasman kabusu sona erdi. Geçen sezon dış sahada oynadığı 17 maçta 5 galibiyet elde eden Cimbom, bu sezon ligde 7 deplasman maçında 5 kez galip gelmeyi başardı. Şimdiden geçen sezonki deplasman galibiyeti sayısına ulaşan Sarı-Kırmızılılar, bir süredir takımın yaşadığı deplasman fobisini de geride bıraktı. Bu sezon deplasmanda 15 puan toplayan Cimbom, bu kulvarda son 6 sezonun en iyi performansına imza attı. Dış saha galibiyetleri ligde lider olan Galatasaray'ın başarısında büyük rol oynadı.

Oğulcan Çağlayan, Trabzon'da attığı golle hem Galatasaray'ı galibiyete taşıdı hem de teknik direktörü Fatih Terim'in takdirini kazandı. Terim'in son haftalarda 11'de şans verdiği Oğulcan'ı Falcao'nun dönüşüne rağmen haftaya Antalya maçında forvette oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Terim, Oğulcan'dan performansını artırarak devam etmesini istedi.

Galatasaray'da Arda Turan rüzgarı esiyor. Son iki maçta iki gol atan tecrübeli futbolcu, performansını her geçen hafta artırarak takımını sırtlıyor. Takımın saha içi liderliğini üstlenen, saha dışında ise arkadaşlarını bütünleştiren 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a büyük bir katkı sağlıyor. Galatasaray forması altında küllerinden doğan Arda Turan, Milli Takıma da yeniden göz kırpıyor.