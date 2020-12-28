Haberler Galatasaray Galatasaray'da ne değişti? İşte Fatih Terim'in o hamleleri

'da ne değişti? İşte 'in o hamleleri

'in 15. haftasında 'u deplasmanda yenen , 'un da kaybetmesiyle zirveye oturdu. Sezon başında sıkıntısı yaşayan ve lige Muslera'sız başlayan Aslan, bir ara zirveden de uzaklaşmıştı. 'daki bu değişimde 'in büyük payı olduğu öğrenildi. İşte tecrübeli hocanın o hamleleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 14:21
Galatasaray'da ne değişti? İşte Fatih Terim'in o hamleleri

Muslera'sız başladığı sezonda ilk olarak gerçekleşmeyen transferlerle büyük sıkıntı yaşayan Cimbom'da ardından Falcao başta olmak üzere birçok futbolcu sakatlık yaşadı. Bunlara Covid-19 vakaları da eklenince Aslan birçok maça ideal kadro ile çıkamadı.

Galatasaray'da ne değişti? İşte Fatih Terim'in o hamleleri

Son olarak 'in 5 maç ceza alması sonrası son iki maçta hocasından yoksun sahaya çıkan G.Saray, birçok olumsuzluğa rağmen ayakta kaldı. zaferi ile ligin zirvesine çıktı.

Galatasaray'da ne değişti? İşte Fatih Terim'in o hamleleri

Cimbom, oynadığı güzel ve aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk için iddiasını kanıtladı. Hedefe doğru emin adımlarla yürüyen , rakiplerine de korku saldı.

Galatasaray'da ne değişti? İşte Fatih Terim'in o hamleleri

TERİM'DEN SİHİRLİ DOKUNUŞLAR

Ligin en az gol yiyen takımı olan 'da 'in dokunuşları fark yaratıyor. Terim'in parlattığı Taylan ve Oğulcan ile küllerinden doğan takımı sırtlıyor. Oynanan , taraftarlara umut saçıyor.

Galatasaray'da ne değişti? İşte Fatih Terim'in o hamleleri

'da deplasman kabusu sona erdi. Geçen sezon dış sahada oynadığı 17 maçta 5 galibiyet elde eden Cimbom, bu sezon ligde 7 deplasman maçında 5 kez galip gelmeyi başardı. Şimdiden geçen sezonki deplasman galibiyeti sayısına ulaşan Sarı-Kırmızılılar, bir süredir takımın yaşadığı deplasman fobisini de geride bıraktı. Bu sezon deplasmanda 15 puan toplayan Cimbom, bu kulvarda son 6 sezonun en iyi performansına imza attı. Dış saha galibiyetleri ligde lider olan 'ın başarısında büyük rol oynadı.

Galatasaray'da ne değişti? İşte Fatih Terim'in o hamleleri

Oğulcan Çağlayan, 'da attığı golle hem 'ı galibiyete taşıdı hem de teknik direktörü 'in takdirini kazandı. Terim'in son haftalarda 11'de şans verdiği Oğulcan'ı Falcao'nun dönüşüne rağmen haftaya maçında forvette oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Terim, Oğulcan'dan performansını artırarak devam etmesini istedi.

Galatasaray'da ne değişti? İşte Fatih Terim'in o hamleleri

'da rüzgarı esiyor. Son iki maçta iki gol atan tecrübeli futbolcu, performansını her geçen hafta artırarak takımını sırtlıyor. Takımın saha içi liderliğini üstlenen, saha dışında ise arkadaşlarını bütünleştiren 33 yaşındaki futbolcu, 'a büyük bir katkı sağlıyor. Galatasaray forması altında küllerinden doğan Arda Turan, da yeniden göz kırpıyor.

Galatasaray'da ne değişti? İşte Fatih Terim'in o hamleleri

Öte yandan 'ın son maçlardaki yükselen performansına İspanyol basını da kayıtsız kalmadı. AS gazetesi, ''Arda Turan, hiç şüphesiz 'deki en iyi yılları gibi oynuyor. Attığı golle 'ı zirveye taşıdı'' ifadelerini kullandı. (Takvim)

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