Haberler Galatasaray Fatih Terim ısrarla istedi! Galatasaray Ahmed Musa bombasını patlatıyor

ısrarla istedi! Galatasaray bombasını patlatıyor

'de üst üste aldığı iyi sonuçlarla zirveye yerleşen Galatasaray yaklaşan ara dönemi öncesi kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli çalıştırıcı 'in ısrarla alınsın dediği isim için hareke geçildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:23 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Fatih Terim ısrarla istedi! Galatasaray Ahmed Musa bombasını patlatıyor

'de zirveyi ele geçiren Cimbom transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan isimlere yönelirken, ilk bombanın olduğu ortaya çıktı. Yönetim, teknik direktör 'in ısrarla 'Alınsın' dediği Al-Nassr kulübünden ayrılan Nijeryalı yıldızın menajerleriyle hemen temasa geçti.

28 yaşındaki Ahmed Musa'ya 2+1 senelik sözleşme önerildiği ve tarafların prensipte anlaşma noktasına yaklaştığı belirtiliyor. Cimbom'un transferini bitirme noktasına geldiği 1.71 boyundaki oyuncu, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Nijeryalı futbolcu hücum hattında tam anlamıyla bir joker.

15: Nijerya Milli Takımı formasını 87 kez giyen Musa, 15 kez gol sevinci yaşadı.

16: CSKA 'dan sonra Leicester City'ye giden Musa, 2018'de 16 milyon euro'ya Al-Nassr kulübüne olmuştu.

SON DAKİKA