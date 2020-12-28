2020 unutulmaz!

Bu yıl çok da güzel hatıralar bırakmayacak ardında... Arka arkaya yaşanan felaketlerin üstüne pandemi gibi tüm dünyayı sarsan bir salgınla mücadele etti insanlık... Bu büyük olumsuzluklar Galatasaray'ı derinden etkiledi. Geçen sezona şampiyonluğun en büyük adayı olarak giren sarı-kırmızılılar, kovid 19 salgını ile birlikte büyük bir düşüş yaşamış ve ligi ancak 6. sırada tamamlamıştı. Buna rağmen çabuk toparlanan Cimbom yıl sonunu mutlu bir şekilde kapatmayı başardı, şampiyonluk umutlarını da 2021'e taşıdı.

Galatasaray 2020 yılında;

-Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

-Başakşehir'i deplasmanda 5 yıl sonra mağlup etti.

-Trabzon'u 2016'da açılan yeni stadında ilk kez yendi.