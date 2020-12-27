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'da patlaması! derbisinde rekor kırdı

'in 15. haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı takımda son dönemki performansıyla adından söz ettiren derbide yine öne çıkan isimler arasında yerini aldı. Sahada basmadık yer bırakmayan 25 yaşındaki futbolcu, yüzde 96'lık pas isabetiyle ilk 11 başladığı maçlardaki en yüksek pas yüzdesini yakaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 08:57 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 09:01
Galatasaray'da Taylan Antalyalı patlaması! Trabzonspor derbisinde rekor kırdı

Her geçen maç performansını giderek artıran 'ın yükselen değeri , derbisinde yine yıldızlaşan isimler arasında yer aldı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı patlaması! Trabzonspor derbisinde rekor kırdı

KENDİ REKORUNU KIRDI!
25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk 11 başladığı maçlardaki en yüksek pas yüzdesini karşısında yakaladı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı patlaması! Trabzonspor derbisinde rekor kırdı

YÜZDE 96'LIK PAS İSABETİ!
Başarılı orta saha, 73 pasın 70'inde isabet bulup, yüzde 96'lık başarı yüzdesine imza attı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı patlaması! Trabzonspor derbisinde rekor kırdı

maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen , Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı patlaması! Trabzonspor derbisinde rekor kırdı

ÇİZME EKİPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR!
'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Taylan, İtalyan kulüplerinin radarında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda yıldızını parlatan 'yı, Sassoulo, Bologna ve Cagliari yakından takip ediyor.

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