Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

Galatasaray 18 Aralık'ta Karagümrük'e hem 3 puanı kaybetmiş hem de Teknik Direktör Fatih Terim 5 maç ceza almıştı. İmparator, Göztepe karşılaşmasında tribünde yer alsa da sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazanmıştı.

Cimbom, Trabzonspor deplasmanında da hocasından yoksun çıksa da galip gelmeyi başardı. İmparator'un yokluğunda 6 puan çıkaran Aslan, şimdi gözünü 2 Ocak'ta oynayacağı Antalyaspor maçına dikti.

Öte yandan kulüp bu hafta Terim'in cezasına itiraz edecek. Eğer yapılan itiraz reddedilirse başarılı çalıştırıcı Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği ile yapılacak maçlarda olmayacak.

ŞAHİN: ZORU KOLAYA ÇEVİRDİK

Maç sonunda yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmana geldiklerini söyleyen Şahin, "Bizim için burası zor bir deplasmandı. Oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti."

"Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Uzun toplara doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyun geneline baktığımızda domine ettik" dedi.

Feghouli'nin zorlanma hissettiği için kenara alındığını aktaran Şahin, galibiyeti "Fatih Terim ve Galatasaray taraftarına armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Şahin, 2021 yılının herkes için hayırlı olmasını diledi.

BEYAZ SAYFAYI KAPATIYORUZ

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, hakemler hakkında konuştu. Bu sezon Fenerbahçe derbisi öncesi, "Beyaz sayfa açma zamanı geldi" diyen Albayrak, "Beyaz sayfayı kapatıyoruz" yorumunu yaptı.

Albayrak, mağlubiyetler sonrası konuşmamasını ise şöyle değerlendirdi: Ben kaçmıyorum. Gergin olduğum zaman kulüp zarar görmesin diye konuşmuyorum.