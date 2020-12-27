Haberler Galatasaray Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

'in gölgesi yetiyor! Hedef

'in 15. haftasında oynanan virajını kayıpsız dönen 'da maçında kırmızı kart gören ve beş maç men edilen İmparator, tribündeydi. Terim, otursa da takım kazanmayı bildi. Cimbom, şimdi gözünü 'a dikti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:25 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

18 Aralık'ta Karagümrük'e hem 3 puanı kaybetmiş hem de Teknik Direktör 5 maç ceza almıştı. İmparator, Göztepe karşılaşmasında tribünde yer alsa da sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazanmıştı.

Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

Cimbom, deplasmanında da hocasından yoksun çıksa da galip gelmeyi başardı. İmparator'un yokluğunda 6 puan çıkaran Aslan, şimdi gözünü 2 Ocak'ta oynayacağı maçına dikti.

Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

Öte yandan kulüp bu hafta Terim'in cezasına itiraz edecek. Eğer yapılan itiraz reddedilirse başarılı çalıştırıcı , Konyaspor ve Gençlerbirliği ile yapılacak maçlarda olmayacak.

Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

ŞAHİN: ZORU KOLAYA ÇEVİRDİK
Maç sonunda yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmana geldiklerini söyleyen Şahin, "Bizim için burası zor bir deplasmandı. Oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti."

Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

"Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Uzun toplara doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyun geneline baktığımızda domine ettik" dedi.

Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

Feghouli'nin zorlanma hissettiği için kenara alındığını aktaran Şahin, galibiyeti " ve taraftarına armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Şahin, 2021 yılının herkes için hayırlı olmasını diledi.

Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

BEYAZ SAYFAYI KAPATIYORUZ
2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, hakemler hakkında konuştu. Bu sezon Fenerbahçe derbisi öncesi, "Beyaz sayfa açma zamanı geldi" diyen Albayrak, "Beyaz sayfayı kapatıyoruz" yorumunu yaptı.

Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

Albayrak, mağlubiyetler sonrası konuşmamasını ise şöyle değerlendirdi: Ben kaçmıyorum. Gergin olduğum zaman kulüp zarar görmesin diye konuşmuyorum.

Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! Hedef Antalyaspor

Karagümrük maçı sonrası 5 maç ceza alan , takımını ikinci kez yalnız bıraktı. Göztepe maçından sonra deplasmanında da kulübede değildi. Terim'in yerine yine Levent Şahin görevdeydi.

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