Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler yorumu! "Tek hatası..."

'dan yorumu! "Tek hatası..."

'in 15. haftasının kritik mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar bu skorla ligin yeni lideri oldu. Sabah Gazetesi yazarı , yazısında karşılaşmayı değerlendirirken, mücadelenin hakemi için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 00:52
Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler yorumu! "Tek hatası..."

'in 15. haftasında 'ın 'u 2-0 yendiği müsabakayı Sabah'ın usta kalemi değerlendirdi. İşte Çakar'ın o yazısı...

Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler yorumu! "Tek hatası..."

"Dün gece için söylenecek tek şey, eksik 'ın güle oynaya 3 puanı kazandığıdır. Düşünebiliyor musunuz, Diagne
ve Falcao yok, Oğulcan ileride oynuyor, Feghouli sakatlanıp çıkıyor ama Galatasaray belki de bu sene en rahat deplasmanını oynayıp 'a dönüyor.

Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler yorumu! "Tek hatası..."

Önce şunu söyleyeyim; 'un adı Trabzonspor olmasa bu sene küme düşmemeye oynar. Yabancı oyuncuların birkaçı dışında tamamı çok kötü. Bakıyorsunuz Trabzonspor'un nesi iyi diye, maalesef hiçbir şeyi.

Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler yorumu! "Tek hatası..."

İlk yarı ortada bir maç. tutuk, iyi mücadele ediyor. Devre biterken Galatasaray çok güzel bir gol attı. Özellikle Emre'nin kişisel becerisi, ver-kaçı ve boşta kalan topu 'ın tamamlamasıyla Galatasaray devreyi önde bitirdi.

Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler yorumu! "Tek hatası..."

İkinci yarı için o kadar rahat geçti ki al gülüm-ver gülüm, pres yok, rakip rahatsız etmiyor ve bu arada da
yardımcı hakemin ofsayt diye kaldırdığı ama VAR ile düzeltilen Galatasaray'ın ikinci golü geldi. 'ın araya
bıraktığı topu Oğulcan güzel bir vuruşla gol yaptı.

Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler yorumu! "Tek hatası..."

Sonuçta , adı büyük ama maalesef 'un çok eksik olduğu bir deplasmanı 3 puanla kapattı ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ama Trabzonspor için tablo çok kötü. Üzücü ve maalesef özellikle yabancı transferleri
çok başarısız.

Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler yorumu! "Tek hatası..."

Maç hakem için oldukça kolay geçti. Aslına baktığımızda da 'i oldukça başarılı buldum. Bir pozisyon var
ki şüpheli.

Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler yorumu! "Tek hatası..."

Bir atağında her ne kadar vurulan şut kaleciden dönüp Trabzonsporlu Edgar'ın eline çarpsa da el oldukça yüksekte ve topa hamlesi var gibi. Dolayısıyla penaltı olmalıydı."

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