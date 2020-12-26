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Umut Meraş 'a olursa da pay alacak!

Son dakika haberleri... Fransız ekibi 'da forma giyen Umut Meraş'ın adı bir süredir Galatasaray'la anılıyor... Milli futbolcunun transferi gerçekleşirse, eski takımı da 300-400 bin euro civarında bir pay alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:19
Umut Meraş Galatasaray'a transfer olursa Bursaspor da pay alacak!

Geçen sezon 'dan 'nın takımına giden Umut Meraş'ın 'a olması gündemde. Yeşil-beyazlı kulüp, yaptığı sözleşme doğrultusunda milli futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 15 pay alacak.

Maddi sıkıntılar çeken 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a, Umut Meraş'tan güzel haber geldi. Geçen sezon takımdan ayrılarak Fransız ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan genç futbolcunun, devre arasında Galatasaray'a transfer olması gündeme geldi. Olası transfer sonrası verilecek bonservis bedelinden ise Bursaspor da yararlanacak.

Yeşil-beyazlı kulüp, milli futbolcunun sözleşmesine, 'Bir sonraki transferden yüzde 15 pay alırız' maddesini koydurmuştu. Söz konusu transferde Bursaspor'un kasasına 300-400 bin euro arasında bir meblağın girmesi bekleniyor. Umut Meraş ile Galatasaray dışında birçok kulübün ilgilendiği de belirtiliyor.


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