Haberler Galatasaray Oğulcan Çağlayan'dan ofsayt açıklaması! "Ben de emin değildim"

'dan ofsayt açıklaması! "Ben de emin değildim"

'ın 'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından takımı adına bir gol kaydeden genç futbolcu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte başarılı oyuncunun o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:52
Oğulcan Çağlayan'dan ofsayt açıklaması! "Ben de emin değildim"

karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Oğulcan, "Ben de emin değildim ofsayttan. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Kazanmaya devam ediyoruz. Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede olacak. Tek gayemiz bu. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz. Sen atacaksın diyordu Emre Kılınç. Gol mü değil mi diye Eray Ağabey'e bakıyordum. Ofsayt değil dedi, hakeme bakıyordum. Bu başlangıç oldu. İnşallah Galatasaray için uzun yıllar gol atmaya devam ederim" dedi.

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