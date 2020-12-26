Muslera gecikiyor! Ocakta döneceğim demişti ama...

Galatasaray'da geçen sezonun 27. haftasında, 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde ayağı kırılan Fernando Muslera'nın, ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyordu.
Galatasaray'da geçen sezonun 27. haftasında, 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde ayağı kırılan Fernando Muslera'nın, ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyordu.
Deneyimli eldiven, geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına yaptığı açıklamada ocak ayı gibi sahalara dönmeyi planladığını ifade etmişti.
Ancak Uruguaylı file bekçisinden sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir haber geldi...
Geçtiğimiz pazartesi günü, sarı-kırmızılı kulüpten Uruguaylı kaleci için bir açıklama yapılmış ve "Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlanmıştır" denilmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre bunun sebebinin; bir an önce sahalara dönmek için sıkı çalışan Muslera'nın kendine aşırı yüklenmesi olduğu belirtildi.
Tecrübeli file bekçisinin dönüşünün şubat ayına sarkacağı iddia edildi.