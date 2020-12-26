Muslera gecikiyor! Ocakta döneceğim demişti ama...

Deneyimli eldiven, geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına yaptığı açıklamada ocak ayı gibi sahalara dönmeyi planladığını ifade etmişti.

Ancak Uruguaylı file bekçisinden sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir haber geldi...

Geçtiğimiz pazartesi günü, sarı-kırmızılı kulüpten Uruguaylı kaleci için bir açıklama yapılmış ve "Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlanmıştır" denilmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre bunun sebebinin; bir an önce sahalara dönmek için sıkı çalışan Muslera'nın kendine aşırı yüklenmesi olduğu belirtildi.