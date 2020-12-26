Haberler Galatasaray Muslera gecikiyor! Ocakta döneceğim demişti ama...

Muslera gecikiyor! Ocakta döneceğim demişti ama...

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi , geçtiğimiz günlerde ülkesine yaptığı açıklamada ocak ayı gibi sahalara dönmeyi planladığını duyurmuştu. Tecrübeli eldivenin dönüşü uzayabilir. İşte nedeni...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 08:59
Muslera gecikiyor! Ocakta döneceğim demişti ama...

'da geçen sezonun 27. haftasında, 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde ayağı kırılan 'nın, ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyordu.

Muslera gecikiyor! Ocakta döneceğim demişti ama...

Deneyimli eldiven, geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına yaptığı açıklamada ocak ayı gibi sahalara dönmeyi planladığını ifade etmişti.

Muslera gecikiyor! Ocakta döneceğim demişti ama...

Ancak Uruguaylı file bekçisinden sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir haber geldi...

Muslera gecikiyor! Ocakta döneceğim demişti ama...

Geçtiğimiz pazartesi günü, sarı-kırmızılı kulüpten Uruguaylı kaleci için bir açıklama yapılmış ve "Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlanmıştır" denilmişti.

Muslera gecikiyor! Ocakta döneceğim demişti ama...

Sabah'ta yer alan habere göre bunun sebebinin; bir an önce sahalara dönmek için sıkı çalışan Muslera'nın kendine aşırı yüklenmesi olduğu belirtildi.

Muslera gecikiyor! Ocakta döneceğim demişti ama...

Tecrübeli file bekçisinin dönüşünün şubat ayına sarkacağı iddia edildi.

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