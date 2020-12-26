Gatasaray antrenörü Levent Şahin'den Trabzonspor derbisi açıklaması: Beklediğimizden kolay geçti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezası nedeniyle sahada yer alamadığı Trabzonspor maçında sarı kırmızılılarda takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin vardı.



Levent Şahin, zorlu 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonuna mücadeleyi değerlendirdi.

Şahin maç sonu yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;



"Bizim için burası zor bir deplasmandı. Trabzon deplasmanlar her zaman zordur. Fakat oyunun geneline baktığımızda maç öncesi beklediğimizden daha kolay geçti mücadele...



Oyunun belli bölümlerinde geriye düştük ama bu da maçtan önce belirlediğimiz taktik anlayışımız içerisindeydi. Rakip uzun topla atak geliştirmeyi denedi. Uzun toplarda dönen topları kontrol ederek doğru yerleşimle oyunu domine ettik.

Taylan yok önümüzdeki hafta ama bizde birçok farklı mevkide birçok arkadaşımız eksik. Biz bunu hiç sorun etmiyoruz. Biliyoruz ki her arkadaşımız görevini layıkıyla yaptı.



Antalyaspor maçında kime görev verilirse verilsin inanıyoruz ki elinden gelenin en iyisini yapacak. Feghouli'de zorlanma olduğu söylendi, riske etmedik. Net durumu yarın belli olur.



2020 yılı birçok sevilenleri aldı. Son aylar hiçbir şey eskisi gibi değil. Umarım 2021 yılı ulusumuza ve Galatasaray taraftarına bir ışık olur.



Umuyoruz ki bu zorlu mücadeleden kazanılan 3 puanla taraftarlarımızı sevindirmiş ve futbolseverlere de keyifli bir maç izletmişizdir.



Bu galibiyeti sayın hocamız Fatih Terim'e ve Galatasaray taraftarına armağan etmek istiyoruz."