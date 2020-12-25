Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da flaş Radamel Falcao Trabzon maçının kadrosuna alındı!

Son dakika: 'da flaş Trabzon maçının kadrosuna alındı!

Son dakika haberi: 'in 15. haftasında cumartesi günü 'la deplasmanda karşılaşacak 'a Falcao müjdesi geldi. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla idmanlara çıkan Kolombiyalı golcünün, Trabzon kafilesinde yer alacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 12:16 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 12:19
Son dakika: Galatasaray'da flaş Radamel Falcao Trabzon maçının kadrosuna alındı!

'in 15. haftasında cumartesi günü 'la deplasmanda karşılaşacak 'a Falcao müjdesi geldi.

A Spor'un haberine göre: sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla idmanlara çıkan Kolombiyalı golcünün, Trabzon kafilesinde yer alacağı öğrenildi.

62 GÜN SONRA SAHADA OLACAK

, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Trabzonspor maçıyla birlşkte 62 gün sonra formasına kavuşacak. 24 Ekim'de oynadığı son karşılaşmada BB Erzurum'a şık bir gol atan ve o maçın ardından antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı futbolcu, maçları tribünden izlemek zorunda kalmış ve bu da eleştirileri beraberinde getirmişti.

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