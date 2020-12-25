Son dakika: Galatasaray'da flaş Radamel Falcao Trabzon maçının kadrosuna alındı!

Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'a Falcao müjdesi geldi.

A Spor'un haberine göre: sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla idmanlara çıkan Kolombiyalı golcünün, Trabzon kafilesinde yer alacağı öğrenildi.

62 GÜN SONRA SAHADA OLACAK

Radamel Falcao, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Trabzonspor maçıyla birlşkte 62 gün sonra formasına kavuşacak. 24 Ekim'de oynadığı son karşılaşmada BB Erzurum'a şık bir gol atan ve o maçın ardından antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı futbolcu, maçları tribünden izlemek zorunda kalmış ve bu da eleştirileri beraberinde getirmişti.