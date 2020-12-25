Bu sezon Galatasaray'ın en çok dikkat çeken ismi Taylan Antalyalı oldu. Cimbom'a 2019-20 sezonunda transfer olmasına rağmen ilk yılında kendisini gösteremeyen Taylan, bu sezon kadronun değişmezleri arasına girdi.

Kiralanması gündeme gelen ancak orta sahaya transfer yapılamayınca Galatasaray'da kalan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı başarılı futbolla değerini 3 kat artırdı.

2017 yılında sadece 200 bin euro değeri bulunan yıldız futbolcunun şu anki değeri tam 3 milyon euro...

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK Taylan'ın G.Saray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2.2 milyon Euro alan 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın en az kazanan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.