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'ın altın çocuğu Taylan Antalyalı

Oynadığı etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Taylan, 200 bin Euro’luk piyasa değerini 15’e katlamayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:13 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Galatasaray'ın altın çocuğu değerini 15'e katladı

Bu sezon 'ın en çok dikkat çeken ismi Taylan Antalyalı oldu. Cimbom'a 2019-20 sezonunda transfer olmasına rağmen ilk yılında kendisini gösteremeyen Taylan, bu sezon kadronun değişmezleri arasına girdi.

Galatasaray'ın altın çocuğu değerini 15'e katladı

Kiralanması gündeme gelen ancak orta sahaya transfer yapılamayınca 'da kalan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı başarılı futbolla değerini 3 kat artırdı.

Galatasaray'ın altın çocuğu değerini 15'e katladı

2017 yılında sadece 200 bin euro değeri bulunan yıldız futbolcunun şu anki değeri tam 3 milyon euro...

Galatasaray'ın altın çocuğu değerini 15'e katladı

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Taylan'ın G.Saray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2.2 milyon Euro alan 25 yaşındaki futbolcu 'ın en az kazanan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın altın çocuğu değerini 15'e katladı

Mustafa Cengiz ve yönetimi ise genç oyuncunun maaşına teknik heyetten gelecek rapora göre zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

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