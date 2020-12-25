Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Trabzonspor maçında bazı sürprizlere hazırlanıyor. Bunlardan en önemlisi de forvette yaşanacak.

Terim'in, Göztepe maçında oyundan alınmasını protesto eden Mbaye Diagne'yi kulübeye çekerek, sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Falcao'yu sahaya sürmek istediği öğrenildi. Falcao için son kararı sağlık ekibi verecek.

Eğer bugün olumsuz bir rapor çıkmazsa Terim, Trabzonspor maçına Kolombiyalı golcü ile başlamak istiyor.

Başkan Mustafa Cengiz, "Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her alanda Galatasaray'a katkı vereceğini inanıyorum" dediği oyuncunun da Trabzonspor'a karşı oynamayı çok istediği ifade edildi.

Artık golleriyle konuşulmak isteyen tecrübeli futbolcunun, teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşmede Trabzonspor karşısında oynamayı çok istediğini dile getirdiği ve "Atacağım gollerle taraftarlara kendimi affettirmek istiyorum" dediği öğrenildi.

62 GÜN SONRA SAHADA OLACAK Radamel Falcao, bir sorun yaşanmaz ve Trabzonspor karşısında oynarsa 62 gün sonra forması kavuşacak.

24 Ekim'de oynadığı son karşılaşmada BB Erzurum'a şık bir gol atan ve o maçın ardından antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı futbolcu, maçları tribünden izlemek zorunda kalmış ve bu da eleştirileri beraberinde getirmişti.

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR Sezon başında hamile olan eşini düşünerek Inter Miami'ye 'Hayır' diyen Falcao'nun düşüncesinde değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in Falcao için, "Devre arasında kalacak mı, bir şey diyemem. Her şey olabilir" diyerek ayrılık için kapıyı açık bırakmıştı.