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'u Falcao ile vuracak

Oyundan alınmasına tepki gösteren Diagne’yi kulübeye çekecek olan tecrübeli hoca, takıma dahil olan Falcao’yu sahaya sürecek. Kolombiyalı yıldız da “Artık gollerimle konuşulmak istiyorum” diyerek gol sözü verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:08 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Fatih Terim'in Falcao planı ortaya çıktı! Trabzonspor maçında...

Teknik Direktörü , yarın oynanacak maçında bazı sürprizlere hazırlanıyor. Bunlardan en önemlisi de forvette yaşanacak.

Fatih Terim'in Falcao planı ortaya çıktı! Trabzonspor maçında...

Terim'in, Göztepe maçında oyundan alınmasını protesto eden Mbaye Diagne'yi kulübeye çekerek, sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Falcao'yu sahaya sürmek istediği öğrenildi. Falcao için son kararı sağlık ekibi verecek.

Fatih Terim'in Falcao planı ortaya çıktı! Trabzonspor maçında...

Eğer bugün olumsuz bir rapor çıkmazsa Terim, maçına Kolombiyalı golcü ile başlamak istiyor.

Fatih Terim'in Falcao planı ortaya çıktı! Trabzonspor maçında...

Başkan Mustafa Cengiz, "Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her alanda 'a katkı vereceğini inanıyorum" dediği oyuncunun da 'a karşı oynamayı çok istediği ifade edildi.

Fatih Terim'in Falcao planı ortaya çıktı! Trabzonspor maçında...

Artık golleriyle konuşulmak isteyen tecrübeli futbolcunun, teknik direktör 'le yaptığı görüşmede karşısında oynamayı çok istediğini dile getirdiği ve "Atacağım gollerle taraftarlara kendimi affettirmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Fatih Terim'in Falcao planı ortaya çıktı! Trabzonspor maçında...

62 GÜN SONRA SAHADA OLACAK

Radamel Falcao, bir sorun yaşanmaz ve karşısında oynarsa 62 gün sonra forması kavuşacak.

Fatih Terim'in Falcao planı ortaya çıktı! Trabzonspor maçında...

24 Ekim'de oynadığı son karşılaşmada BB Erzurum'a şık bir gol atan ve o maçın ardından antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı futbolcu, maçları tribünden izlemek zorunda kalmış ve bu da eleştirileri beraberinde getirmişti.

Fatih Terim'in Falcao planı ortaya çıktı! Trabzonspor maçında...

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sezon başında hamile olan eşini düşünerek Inter Miami'ye 'Hayır' diyen Falcao'nun düşüncesinde değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in Falcao için, "Devre arasında kalacak mı, bir şey diyemem. Her şey olabilir" diyerek ayrılık için kapıyı açık bırakmıştı.

Fatih Terim'in Falcao planı ortaya çıktı! Trabzonspor maçında...

Sezonu G.Saray formasıyla tamamlamaya kararlı olduğu belirtilen 34 yaşındaki dünya yıldızı, ABD ihtimalini yazın değerlendirmek istediği öğrenildi.

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