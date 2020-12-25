Haberler Galatasaray Galatasaray Trabzon'a geldi!

'a geldi!

'in 15’inci haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , ’a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 18:49
Galatasaray Trabzon'a geldi!

Saat 17.45 sıralarında Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alınırken kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar giden yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

'ın maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, , Younes , Martin Linnes, , Oğulcan Çağlayan, , Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, , Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli."

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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