Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ağır ceza

Fatih Karagümrük maçının faturası ağır oldu. Sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, kırmızı kart gören Fatih Terim ve Marcao'yu da kaybetmişti. Dün toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezaları görüşürken özellikle Terim'e ağır cezalar kesti. Kurul, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na ihraç öncesi sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası hakemine yönelik hareketi sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle de 2 olmak üzere 5 maç men cezası uyguladı.

55 BİN LİRA DA PARA CEZASI

Ayrıca Fatih Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Göztepe karşılaşmasında kulübede yer almayan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, bu hafta Trabzonspor maçından başlayarak Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında takımın başında yer alamayacak. Bu sezon PFDK'nın kestiği cezaları emsal gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli hocanın 5 maçtan men edilmesinin çok ağır bir karar olduğunu belirterek kurulun çifte standart uyguladığını dile getirdi.

İTİRAZ EDİLECEK

PFDK'nın 5 maçlık ceza verme- es geçildi si Galatasaray yönetimi de kızdırdı. Yöneticiler, Tahkim Kurulu'na itiraz edilmesi için hemen kulübün hukukçularını devreye sokma kararı aldı. Daha önce benzer hareketlere kesilen cezaları emsal gösterecek olan hukukçular, Terim'in cezasında indirim talep edecek.

DARBE ÜSTÜNE DARBE!

Fatih Terim bir şeyden çekmedi PFDK'dan çektiği kadar!.. Özellikle son 3 senede... Sarı-kırmızılıları çalıştırdığı dönemler içinde toplamda 37 maç ceza kesilen Terim, bunların 22'sini son 3 sezonda yaşadı. Son 3 yılda F.Bahçe maçından sonra 7, Schalke maçından sonra 3, Kayseri maçından sonra 4 maç ceza alan Fatih Terim son olarak 5 maç ceza daha yedi!..

RECEVİK: SİLAHLA TEHDİT EDENLER ES GEÇİLDİ

G.Saray yöneticisi Mahmut Recevik, Terim'e verilen cezayı eleştirdi. Recevik, twitter'dan "Hakemi silahla tehdit edenlere, edilen küfürlere, sahaya dalmalara, uluorta 'şerefsiz' demeler hep es geçildi. Ne korkmuşsunuz, ama korkunun ecele faydası yok, sene sonu mayıs ayında görüşeceğiz" paylaşımı yaptı.

HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ

Galatasaray, dün akşam saatlerinde yayınladığı bir mesajla teknik direktör Fatih Terim'e verilen cezaya tepki gösterdi ve Tahkim Kurulu'na itiraz edileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. PFDK'nın, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikardır" ifadeleri kullanıldı.

14 MAÇTA PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Terim'in cezası nedeniyle kulübede yer almadığı maçlarda zorlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip bugüne kadar Terim'siz çıktığı 32 maçın 17'sini kazanırken 14'ün de (8B/6M) puan kaybetmekten kurtulamadı.

MARCAO'YA 1 MAÇ

Karagümrük maçında kırmızı kart gören Marcao ise 1 maçla kurtardı. 13 bin TL'de para cezası kesilen Brezilyalı oyuncu, yarın Trabzonspor karşısında forma giyebilecek.