Haberler Galatasaray Taylan Antalyalı'nın büyük hedefi ortaya çıktı! Transfer...

'nın büyük hedefi ortaya çıktı! ...

'da bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 'nın kariyer planı ortaya çıktı. Avrupa kulüplerinin radarına giren yıldız orta sahanın ilk hedefinin sarı-kırmızılı takımda kaptanlığa yükselmek olduğu belirtilirken, daha sonrasında ise kendisine flaş bir hedef koyduğu belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 09:12 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 09:13
Taylan Antalyalı'nın büyük hedefi ortaya çıktı! Transfer...

'ın bu sezonki yükselen yıldızı , performansıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Taylan Antalyalı'nın büyük hedefi ortaya çıktı! Transfer...

Adı son dönemde bazı Avrupa kulüpleriyle anılan Taylan'ın performansı camiayı oldukça memnun ederken, yıldız ismin kariyer planları da ortaya çıktı.

Taylan Antalyalı'nın büyük hedefi ortaya çıktı! Transfer...

Milliyet Gazetesi'nin 25 yaşındaki futbolcunun yakın çevresine dayandırdığı habere göre; Taylan'ın en büyük hayalinin bir gün forması giymek olduğu hatırlatılırken, "O hayali gerçek oldu. Bu kadar hırslı olmasının altında bu duygu yatıyor. Şimdi de Galatasaray'da kaptan olmak ve gibi sembol isimlerden biri olmayı hayal ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Taylan Antalyalı'nın büyük hedefi ortaya çıktı! Transfer...

Taylan için Avrupa'ya olmadan önce bu hayallerini gerçekleştirmenin öncelik olduğu belirtildi.

Taylan Antalyalı'nın büyük hedefi ortaya çıktı! Transfer...

ÜCRETİNE YÜZDE 100 ZAM!
Diğer taraftan yönetimin 'nın ücretine devre arasında yapacağı öğrenildi.

Taylan Antalyalı'nın büyük hedefi ortaya çıktı! Transfer...

Daha önce futbolcuya bu konuda bilgilendirme yapan sarı-kırmızılı idarecilerin önümüzdeki ay bu konuda işi resmiyete dökeceği bildirildi. Taylan'a yeni kontratıyla yüzde 100 yapılacak.

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