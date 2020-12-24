Taylan Antalyalı'nın büyük hedefi ortaya çıktı! Transfer...

Milliyet Gazetesi'nin 25 yaşındaki futbolcunun yakın çevresine dayandırdığı habere göre; Taylan'ın en büyük hayalinin bir gün Galatasaray forması giymek olduğu hatırlatılırken, "O hayali gerçek oldu. Bu kadar hırslı olmasının altında bu duygu yatıyor. Şimdi de Galatasaray'da kaptan olmak ve Selçuk İnan gibi sembol isimlerden biri olmayı hayal ediyor" ifadeleri kullanıldı.