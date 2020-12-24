Taylan Antalyalı'nın büyük hedefi ortaya çıktı! Transfer...

Galatasaray'ın bu sezonki yükselen yıldızı Taylan Antalyalı, performansıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.
Adı son dönemde bazı Avrupa kulüpleriyle anılan Taylan'ın performansı camiayı oldukça memnun ederken, yıldız ismin kariyer planları da ortaya çıktı.
Milliyet Gazetesi'nin 25 yaşındaki futbolcunun yakın çevresine dayandırdığı habere göre; Taylan'ın en büyük hayalinin bir gün Galatasaray forması giymek olduğu hatırlatılırken, "O hayali gerçek oldu. Bu kadar hırslı olmasının altında bu duygu yatıyor. Şimdi de Galatasaray'da kaptan olmak ve Selçuk İnan gibi sembol isimlerden biri olmayı hayal ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Taylan için Avrupa'ya transfer olmadan önce bu hayallerini gerçekleştirmenin öncelik olduğu belirtildi.
ÜCRETİNE YÜZDE 100 ZAM!
Diğer taraftan yönetimin Taylan Antalyalı'nın ücretine devre arasında zam yapacağı öğrenildi.
Daha önce futbolcuya bu konuda bilgilendirme yapan sarı-kırmızılı idarecilerin önümüzdeki ay bu konuda işi resmiyete dökeceği bildirildi. Taylan'a yeni kontratıyla yüzde 100 zam yapılacak.