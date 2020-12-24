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'dan Falcao'ya sert eleştiri! "Ondan utanıyorum"

'ın geçen sezondan bu yana çıktığı toplam 59 maçın 30'unda sakatlığı sebebiyle forma giymeyen 'ya ülkesi 'dan flaş bir tepki geldi. Ülkenin ünlü yorumcularından , sürekli sakatlanan yıldız isimden bir Kolombiyalı olarak utandığını söyledi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:26
Kolombiya'dan Falcao'ya sert eleştiri! "Ondan utanıyorum"

'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla ettiği , sık sakatlanması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Kolombiya'dan Falcao'ya sert eleştiri! "Ondan utanıyorum"

34 yaşındaki Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı takımın geçen sezondan bu yana çıktığı 59 maçın sadece 30'un forma giyebildi.

Kolombiya'dan Falcao'ya sert eleştiri! "Ondan utanıyorum"

Bu durum sarı-kırmızılı camia ve taraftarlarda huzursuzluk yaratırken, Falcao'ya bir tepki de ülkesi 'dan geldi.

Kolombiya'dan Falcao'ya sert eleştiri! "Ondan utanıyorum"

'nın ünlü yorumcularından , tecrübeli futbolcunun 'daki durumunu eleştiren açıklamalarda bulundu.

Kolombiya'dan Falcao'ya sert eleştiri! "Ondan utanıyorum"

Falcao'nun maçında tribünde oturduğu fotoğraflar üzerine yorum yapan Munoz, "'a olduğunda da sakatlandı ve uzun süreyi oynamadan geçirdi. 'daki durumu da benzer. Hala sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Bu durumdan utanıyorum" dedi.

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