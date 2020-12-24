Kolombiya'dan Falcao'ya sert eleştiri! "Ondan utanıyorum"

34 yaşındaki Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı takımın geçen sezondan bu yana çıktığı 59 maçın sadece 30'un forma giyebildi.

Bu durum sarı-kırmızılı camia ve taraftarlarda huzursuzluk yaratırken, Falcao'ya bir tepki de ülkesi Kolombiya 'dan geldi.

Falcao'nun Göztepe maçında tribünde oturduğu fotoğraflar üzerine yorum yapan Munoz, "Manchester United'a transfer olduğunda da sakatlandı ve uzun süreyi oynamadan geçirdi. Galatasaray'daki durumu da benzer. Hala sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Bu durumdan utanıyorum" dedi.