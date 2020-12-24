‘Kapkara Gece’ paylaşımı!

Fenerbahçe'nin dün akşam Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hakem Bahattin Şimşek'in kararlarının çok tartışıldığı maçtan sonra Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Futbolda kapkara gece!' ifadeleri kullanıldı.