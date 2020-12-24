Haberler Galatasaray ‘Kapkara Gece’ paylaşımı!

‘Kapkara Gece’ paylaşımı!

'nin dün akşam 'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından 'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 01:55 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
‘Kapkara Gece’ paylaşımı!

'nin dün akşam 'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından 'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hakem Bahattin Şimşek'in kararlarının çok tartışıldığı maçtan sonra Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ' kapkara gece!' ifadeleri kullanıldı.

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