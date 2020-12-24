Fenerbahçe'nin dün akşam Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hakem Bahattin Şimşek'in kararlarının çok tartışıldığı maçtan sonra Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Futbolda kapkara gece!' ifadeleri kullanıldı.
‘Kapkara Gece’ paylaşımı!
Fenerbahçe'nin dün akşam Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 01:55 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50