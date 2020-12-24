Haberler Galatasaray Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi sürüyor! Kerem Aktürkoğlu geri döndü

'da mesaisi sürüyor! geri döndü

'in 15. haftasında 'la karşılaşacak , 'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda corona virüsü izolasyon süreci tamamlanan ve son testi negatif çıkan tesislere dönerek bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:43
Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi sürüyor! Kerem Aktürkoğlu geri döndü

, 'in 15'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenmanda takım olarak yenilenme programı dahilinde çalışmalar yapıldı.

KEREM GERİ DÖNDÜ

İzolasyon süreci tamamlanan ve son Covid-19 testi de negatif çıkan , bireysel çalışma gerçekleştirdi. Covid-19 PCR testleri 16 Aralık Çarşamba günü pozitif çıkan diğer iki oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programı, ve 'nun () protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etti. Peter Etebo'nun tedavisine devam edildi. , takımdan ayrı salonda ve sahada kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Sarı kırmızılı takım, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.

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