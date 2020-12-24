Haberler Galatasaray Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

dümene geçti! Rota

Sarı-kırmızılı ekip, ’yi 3-1 mağlup ederken yıldız futbolcu, attığı golle ve futboluyla taraftarları mutlu etti. maçı için de arkadaşlarından söz aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:47 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

Geçen hafta Fatih Karagümrük'e deplasmanda mağlup olan Galatasaray, kaptan 'ın yıldızlaştığı karşılaşmada 'yi yenerek 26 puana ulaştı.

Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

Teknik direktör Fatih Terim, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada değil, tribündeydi ama tecrübeli çalıştırıcının saha içerisindeki lideri Arda, hem attığı golle hem de oyunu yönlendirmesiyle sarı-kırmızılıların Trabzonspor deplasmanına hasarsız geçmesini sağladı.

Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

BÖYLE OYNA BAŞTACIMIZ OL
Kaptan, maçı sonrası takım arkadaşlarını tek tek kutlarken, sinirli bir şekilde sahayı terk eden Diagne'yi yanına alıp kazanmaya çalıştı.

Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

Ayrıca fotoğraflarını paylaşarak genç oyunculara verdiği desteği de ortaya koydu.

Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

Futbolu eleştiri konusu olan Arda bu kez övgüleri toplayan taraftaydı. Sosyal medyada, "Böyle oyna baş tacımız ol" yorumları yapıldı. Yıldız futbolcu, maçı için de arkadaşlarından galibiyet sözü aldı.

Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

ROTA TRABZON
Galatasaray'da Fatih Terim sistem değişikliğine gitti ve maçını getirdi. Kayseri maçıyla başlayan, Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarında olumlu sonuç veren ancak Fatih Karagümrük deplasmanında işlemeyen sistem Göztepe maçıyla kabuk değiştirdi.

Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

Oğulcan-Arda, Emre Akbaba-Belhanda değişikliğiyle, uzun top yerine pas oyununa dayalı hücum modeli izlendi. Galatasaray, Karagümrük maçına oranla 134 fazla isabetli pas yaparken, 15 defa da kaleyi yokladı. Cimbom, 'u da aynı şekilde vurmayı planlıyor.

Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

ARDA GÖZTEPE MAÇINDA NELER YAPTI?
karşısında 10 yıl sonra iç sahada gol atan , 90 dakika sahada kaldığı maçta başarılı istatistiklere imza attı. İşte tecrübeli futbolcunun performansı:

* 48 kez topla buluştu, 39 pas yaptı.

* 92.3 pas isabetiyle sahada kaldı.

* 3 kezle sahanın en fazla kilit pas veren ismiydi, 1 adam geçti.

* Sadece 1 top kaybetti.

* 1 top çaldı, hiç orta yapmadı.

* 2 uzun topundan 1'i yerini buldu.

Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

ALANYA İLE FARK KAPANDI
'yi mağlup eden Galatasaray, Alanya'nın puan kaybetmesiyle bir sevinç daha yaşadı. Akdeniz ekibi, Malatya ile berabere kalırken Alanya ile Galatasaray arasındaki fark da 1'e (27/26) düşmüş oldu. Üstelik sarı-kırmızılı ekibin bir maçı da eksik... Galatasaray bu hafta, 'a, Alanya ise Gaziantep'e konuk olacak.

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