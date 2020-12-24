Arda Turan dümene geçti! Rota Trabzon

Geçen hafta Fatih Karagümrük'e deplasmanda mağlup olan Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın yıldızlaştığı karşılaşmada Göztepe'yi yenerek 26 puana ulaştı.

Teknik direktör Fatih Terim, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada değil, tribündeydi ama tecrübeli çalıştırıcının saha içerisindeki lideri Arda, hem attığı golle hem de oyunu yönlendirmesiyle sarı-kırmızılıların Trabzonspor deplasmanına hasarsız geçmesini sağladı.

BÖYLE OYNA BAŞTACIMIZ OL

Kaptan, Göztepe maçı sonrası takım arkadaşlarını tek tek kutlarken, sinirli bir şekilde sahayı terk eden Diagne'yi yanına alıp kazanmaya çalıştı.

Ayrıca fotoğraflarını paylaşarak genç oyunculara verdiği desteği de ortaya koydu.

Futbolu eleştiri konusu olan Arda bu kez övgüleri toplayan taraftaydı. Sosyal medyada, "Böyle oyna baş tacımız ol" yorumları yapıldı. Yıldız futbolcu, Trabzon maçı için de arkadaşlarından galibiyet sözü aldı.

ROTA TRABZON

Galatasaray'da Fatih Terim sistem değişikliğine gitti ve Göztepe maçını getirdi. Kayseri maçıyla başlayan, Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarında olumlu sonuç veren ancak Fatih Karagümrük deplasmanında işlemeyen sistem Göztepe maçıyla kabuk değiştirdi.

Oğulcan-Arda, Emre Akbaba-Belhanda değişikliğiyle, uzun top yerine pas oyununa dayalı hücum modeli izlendi. Galatasaray, Karagümrük maçına oranla 134 fazla isabetli pas yaparken, 15 defa da kaleyi yokladı. Cimbom, Trabzon'u da aynı şekilde vurmayı planlıyor.

ARDA GÖZTEPE MAÇINDA NELER YAPTI?

Göztepe karşısında 10 yıl sonra iç sahada gol atan Arda Turan, 90 dakika sahada kaldığı maçta başarılı istatistiklere imza attı. İşte tecrübeli futbolcunun performansı: * 48 kez topla buluştu, 39 pas yaptı. * 92.3 pas isabetiyle sahada kaldı. * 3 kezle sahanın en fazla kilit pas veren ismiydi, 1 adam geçti. * Sadece 1 top kaybetti. * 1 top çaldı, hiç orta yapmadı. * 2 uzun topundan 1'i yerini buldu.