Liderlik yürüyüşü!

Galatasaray'da kriz kısa sürdü. Geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında şok bir mağlubiyet alan sarı- kırmızılılar, Göztepe maçıyla yeni bir sayfa açtı: 3-1. Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim ve Marcao dün akşam yoktu. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Terim maçı tribünden takip ederken talebeleri onu aratmadı. İzmir ekibi karşısında maça fırtına gibi başlayan Cimbom, daha karşılaşmanın 4. dakikasında golle tanıştı. Diagne'nin vuruşunda kaleciden dönen topu düzgün bir vuruşla ağlara bıraktı başarılı futbolcu...

TRABZONSPOR'A MESAJ GEÇTİ

12. dakikada Arda Turan farkı 2'ye çıkarırken iki dakika sonra Soner, Göztepe'yi umutlandıran golü attı. Ancak Galatasaray'ın bir sürprize daha izin verme gibi bir düşüncesi yoktu ve 62'de sahneye çıkan Feghouli bitirici darbeyi vurdu. Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk da yine yaptığı başarılı kurtarışlarla takımına katkı yapan isimdi. Bir maçı eksik olan Cimbom dün akşam aldığı galibiyetle Alanyaspor ile puanını eşitleyerek liderliğin peşinde olduğunu gösterdi. Bununla birlikte 14. haftadaki rakibi Trabzon'a da mesaj gönderdi.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray son oynadıkları Karagümrük maçına göre 11'de 4 değişiklik yaptı. Cezalı Marcao ile Martin Linnes, Emre Akbaba ve Oğulcan Çağlayan'ın yerine Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda ve Arda'ya 11'de görev aldı. Bu 4 futbolcu son olarak ligde 4 maç önce Sivasdeplasmanında 11 başlamıştı. Sahaya kaptan olarak Arda Turan çıktı.

DİAGNE YİNE KRİZ ÇIKARDI

Son dönemde attığı gollerle adından söz ettiren ve futbola odaklanmış görünen Mbaye Diagne dün akşam yine taraftarların tepkisini çekti. İlk 11'de sahaya çıkan Senegalli oyuncu çok da etkili olamazken 67. dakikada oyundan alındı. Bu kararı beğenmeyen Diagne, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu ve sinirli oluşu gözlerden kaçmadı.