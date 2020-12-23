Galatasaray'dan olay paylaşım! Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı sonrası...

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı sarı-lacivertlilerin 4-1 üstünlüğü ile tamamlanırken kritik 3 puanın sahibi olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile puanını eşitlemişti.

Karşılaşma sonrası mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek'in bazı kararları eleştirilere neden olurken, Medipol Başakşehir Bakşanı Göksel Gümüşdağ karşılaşma sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş "Bu hakemlerle olmaz, Bahattin Şimşek'ten de hakem olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Mücadele sonrası Galatasaray'dan da bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar resmi sosyal medya hesabından siyah bir görüntü paylaşarak "Futbolda kapkara gece" notunu düştü.

İşte o paylaşım...



