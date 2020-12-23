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'dan olay paylaşım! -Medipol maçı sonrası...

'in 14. haftasında oynanan -Medipol mücadelesinin yankıları sürerken, karşılaşmanın hakemi verdiği bazı kararlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Başakşahir başkanı 'ın "Bahattin Şimşek'ten hakem olmaz" sözünün ardından 'dan da konuyla alakalı flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 22:47 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 23:31
Galatasaray'dan olay paylaşım! Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı sonrası...

'in 14. haftasında oynanan -Medipol maçı sarı-lacivertlilerin 4-1 üstünlüğü ile tamamlanırken kritik 3 puanın sahibi olan Fenerbahçe, ezeli rakibi ile puanını eşitlemişti.

Karşılaşma sonrası mücadelenin hakemi 'in bazı kararları eleştirilere neden olurken, Medipol Başakşehir Bakşanı karşılaşma sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş "Bu hakemlerle olmaz, Bahattin Şimşek'ten de hakem olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Mücadele sonrası Galatasaray'dan da bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar resmi sosyal medya hesabından siyah bir görüntü paylaşarak " kapkara gece" notunu düştü.

İşte o paylaşım...

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