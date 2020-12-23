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'da kaptan direksiyona geçti

'da mağlubiyeti sonrası yaralar çabuk sarıldı. Sarı kırmızılılar herhangi bir bocalama dönemine girmeden kaptan 'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek 'ın önderliğinde zirvedeki gücünü tazeledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:35
Galatasaray'da kaptan direksiyona geçti

, 'in 14'üncü haftasında 'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Geçen cuma günü Karagümrük deplasmanında mağlup olan sarı kırmızılılar, kaptan 'ın yıldızlaştığı karşılaşmada temsilcisini yenerek 26 puana ulaştı. Teknik direktör , kırmızı kart cezası sebebiyle sahada değil, tribündeydi ama tecrübeli çalıştırıcının saha içerisindeki lideri Arda, hem attığı golle hem de oyunu yönlendirmesiyle sarı kırmızılıların Trabzonspor deplasmanına hasarsız geçmesini sağladı.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da Kayserispor maçıyla başlayan, ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında olumlu sonuç veren ancak deplasmanında işlemeyen sistem Göztepe maçıyla kabuk değiştirdi. Oğulcan'ın yerine Arda Turan, Emre Akbaba'nın yerine Belhanda görev yaparken, uzun toplar yerine pas oyununa dayalı hücum modeli izlendi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına oranla 134 daha fazla isabetli pas yaparken, 15 defa da kaleyi yokladı.

ROTA TRABZON
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularını tebrik ederken, sarı kırmızılılar bu maçı geride bırakıp şimdi Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Teknik heyet, önderliğindeki Trabzonspor'un artılarını ve eksilerini değerlendirip cumartesi gününe kadar sıkı bir çalışmaya girecek.

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