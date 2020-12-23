Galatasaray'da Arda Turan rüzgarı! Süper Arda

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi İzmirli renkdaşını 3-1'lik skorla mağlup ederken sahada Arda Turan şov vardı. Takımda birçok oyuncunun aksadığı bölümlerde sorumluluk alan tecrübeli kaptan maça sürekli ağırlığını koydu. Topu çok iyi sakladı, hem savunmada hem hücumda çok önemli işler yaptı. İlk devrede Ryan Donk'un uzun pasında meşin yuvarlarla buluşan Arda Turan soğukkanlı bir vuruşla ağları sarstı. Bu akıl dolu golü sonrası kaptanlık pazubandını kameralara göstererek "Ben buradayım" ifadelerini kullandı. Müthiş bir gol sevinci yaşadı.

2010'DAN SONRA BİR İLK

Arda Turan bu sezon tek golünü Sivasspor deplasmanında kaydetmişti. Tecrübeli yıldız, Türk Telekom Stadı'nda da dün Göztepe filelerini havalandırdı. 33 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray formasıyla, 2010 yılında Kasımpaşa ağlarını sarstıktan sonra ilk iç saha golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da tecrübeli futbolcunun özverili oyununu öve öve bitiremedi. Arda için sosyal medyada "Böyle oynarsa Barça, Atletico Madrid onu geri çağırır. Onun dönüşü takıma olumlu yansıdı. Kaptan, Florya ruhunu sahaya yansıtıyor" yorumları yapıldı.

YETER Kİ ADALET OLSUN

Arda Turan maç sonunda Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'i andı, üzerinde çok emeği olduğunu söyledi. Tecrübeli yıldız geçen hafta Fatih Terim ve Marcao'ya gösterilen kırmızı kartlar üzerine de konuştu. Arda "Yeter ki adalet olsun. Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir. Takım arkadaşlarıma liderlik yapmaya çalışıyorum" dedi.

ALT YAPIYA DESTEK

Arda Turan karşılaşma sonunda alt yapıdan Bartuğ Elmaz, Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı. Kendisi gibi alt yapıdan yetişen gençlere destek verdi.

TAYLAN ANTALYALI ASİSTİNİ DE YAPTI

Cimbom adına kısa sürede sezonun yıldızı olan Taylan Antalyalı dün müthiş bir asist yaptı. Aslan ikinci devrede rakip kaleye gitmekte güçlük çekerken genç yıldız Sofiane Feghouli'nin önüne müthiş bir pas attı. Cezayirli yıldız da kolay bir şekilde fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki oyuncu ilk asistini yaparken teknik direktör Fatih Terim de karşılaşma sonrasında öğrencisini kutladı. Taylan'ın mükemmel pasını gören "Sanki Gerrard attı" dedi.

2. YARI TAKTİĞİ RYAN BABEL'DEN

Galatasaray'da kadroda olmayan Ryan Babel, teknik direktörlüğe soyundu. Hollandalı futbolcu devre arasında attığı tweet'le takıma 2. devre öncesi taktik verdi. 33 yaşındaki hücum oyuncusu "İlk 20 dakika gerçekten çok iyiydik ancak sonrasında oyun biraz dağıldı. 2. yarıda 3. golü atmak için tekrar konsantrasyonumuzu toplamalı ve rakibi mental olarak düşürmeliyiz" dedi. Babel'in taktiği işe yaradı. Aslan ikinci devrede daha derli toplu oynayarak 3. golü buldu.