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Diagne için şok sözler! "Bu takımın golcüsü olamaz"

Son dakika haberleri... 'in 14. haftasında sahasında 'yi konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi değerlendirirken sarı-kırmızılı takımın Senegalli golcüsü hakkında şok ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:08
Diagne için şok sözler! "Bu takımın golcüsü olamaz"

- maçını usta yorumcu Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Sabah Gazetesi'ndeki o yazısı...

Diagne için şok sözler! "Bu takımın golcüsü olamaz"

Terimsiz ilk gece için problemsiz geçti. Özellikle ilk yarının büyük bir kısmı Galatasaray mükemmeldi. Belki de bu sezonun en iyi Galatasaray'ı diyebiliriz. Goller art arda geldi. Önce Emre, ardından da Arda Turan. Bu dakikaya kadar herhalde çok şaşırmıştır.

Diagne için şok sözler! "Bu takımın golcüsü olamaz"

Kafayı kaldıramadılar adeta. Ama çok kritik dakikada gol yedi. 2-0 öndesiniz, mükemmel oynuyorsunuz ama ikinci golden hemen sonra ilk defa gelen 'den gol yiyorsunuz. Nitekim bu golden sonra Göztepe oyunu dengeledi.

Diagne için şok sözler! "Bu takımın golcüsü olamaz"

Daha çok pas yapıp 'ın üzerine gelmeye başladı. İkinci yarı Galatasaray için her şey çok kötü başladı. sağdan geldi, soldan geldi, müthiş bir baskı kurdu, 'beraberlik golü geliyor mu' diye düşünürken sahneye Taylan Antalyalı'nın müthiş pası ve Feghouli'nin golü çıktı.

Diagne için şok sözler! "Bu takımın golcüsü olamaz"

Nasıl 'nin 2-0'dan sonra attığı gol, konuk ekibi oyuna bağladıysa Feghouli'nin attığı bu üçüncü gol de maçı bitirdi. Dün gecenin güzel tablosu Taylan Antalyalı'nın bu takıma artık iyice yerleştiği. İyi oynuyor, kendine güveni var.

Diagne için şok sözler! "Bu takımın golcüsü olamaz"

Arda da toparlamış. O da iyi oynadı. Diagne yine eski Diagne. Fazla top alamıyor ama yapması gereken basit golleri yapamayıp daha önceki maçlarda da gördüğümüz gibi zor pozisyonları gol yapabiliyor.

Diagne için şok sözler! "Bu takımın golcüsü olamaz"

Ama her şeye rağmen Diagne şampiyonluğa oynayan 'ın direkt golcüsü olamaz. Luyindama da öyle. Kornerlerde etkili, fiziği güçlü ama el bombası gibi ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor.

Diagne için şok sözler! "Bu takımın golcüsü olamaz"

Sonuçta 'ın kazanması gerekiyordu, kazandı. Hakem açısından tertemiz maç, Mete Kalkavan da kusursuzdu.

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