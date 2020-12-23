Diagne için şok sözler! "Bu takımın golcüsü olamaz"

Galatasaray-Göztepe maçını usta yorumcu Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Sabah Gazetesi'ndeki o yazısı...

Terimsiz ilk gece Galatasaray için problemsiz geçti. Özellikle ilk yarının büyük bir kısmı Galatasaray mükemmeldi. Belki de bu sezonun en iyi Galatasaray'ı diyebiliriz. Goller art arda geldi. Önce Emre, ardından da Arda Turan. Bu dakikaya kadar herhalde Göztepe çok şaşırmıştır.

Kafayı kaldıramadılar adeta. Ama çok kritik dakikada Galatasaray gol yedi. 2-0 öndesiniz, mükemmel oynuyorsunuz ama ikinci golden hemen sonra ilk defa gelen Göztepe'den gol yiyorsunuz. Nitekim bu golden sonra Göztepe oyunu dengeledi.

Daha çok pas yapıp Galatasaray'ın üzerine gelmeye başladı. İkinci yarı Galatasaray için her şey çok kötü başladı. Göztepe sağdan geldi, soldan geldi, müthiş bir baskı kurdu, 'beraberlik golü geliyor mu' diye düşünürken sahneye Taylan Antalyalı'nın müthiş pası ve Feghouli'nin golü çıktı.

Nasıl Göztepe'nin 2-0'dan sonra attığı gol, konuk ekibi oyuna bağladıysa Feghouli'nin attığı bu üçüncü gol de maçı bitirdi. Dün gecenin güzel tablosu Taylan Antalyalı'nın bu takıma artık iyice yerleştiği. İyi oynuyor, kendine güveni var.

Arda da toparlamış. O da iyi oynadı. Diagne yine eski Diagne. Fazla top alamıyor ama yapması gereken basit golleri yapamayıp daha önceki maçlarda da gördüğümüz gibi zor pozisyonları gol yapabiliyor.

Ama her şeye rağmen Diagne şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ın direkt golcüsü olamaz. Luyindama da öyle. Kornerlerde etkili, fiziği güçlü ama el bombası gibi ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor.