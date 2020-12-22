Haberler Galatasaray Transfer haberi: Kulübünden ayrılmayı kafasına koydu! Milli yıldız Galatasaray'a

haberi: Kulübünden ayrılmayı kafasına koydu! Milli yıldız 'a

Umut Meraş, Le Havre’de mutsuz olduğunu açıkladı. Marcelo Saracchi’nin bonservisini alması zor görünen , Fransız ekiple görüşmesi yapma kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Transfer haberi: Kulübünden ayrılmayı kafasına koydu! Milli yıldız Galatasaray'a

için çalışmalarını sürdüren 'da Umut Meraş listenin ilk sırasında yer alıyor. Son 6 haftadır kazanamayan Le Havre, Umut Meraş'ın 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Toulouse'a da yenildi.

Transfer haberi: Kulübünden ayrılmayı kafasına koydu! Milli yıldız Galatasaray'a

Fransa 2. Ligi'nde 15'nci sıraya kadar indi. 1. Lig'e çıkma yarışında zirvenin 10 puan gerisine düştü. Le Havre adına Umut maçın en iyisi seçildi. Ancak maçtan sonra, "Bir şeyler yapılmalı. Ben ve bazı arkadaşlar mutsuz" sözleri geceye damgasını vurdu.

Transfer haberi: Kulübünden ayrılmayı kafasına koydu! Milli yıldız Galatasaray'a

ÇOK BEĞENİYOR
Daha önce "Verilen sözler tutulmuyor. Daha fazla 2. Lig'de oynamak istemiyorum" ifadelerini kullanan Meraş'ın devre arasında ayrılmak istediği öğrenildi.

Transfer haberi: Kulübünden ayrılmayı kafasına koydu! Milli yıldız Galatasaray'a

Bonservisinin alınması zor görünen Saracchi'den umudu kesen ve sol bek için yeni bir isim arayan Terim'in milli takımda da oynayan Umut Meraş'ı çok beğendiği öğrenildi.

Transfer haberi: Kulübünden ayrılmayı kafasına koydu! Milli yıldız Galatasaray'a

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Umut için 'ın devre arasında Le Havre'a bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Transfer haberi: Kulübünden ayrılmayı kafasına koydu! Milli yıldız Galatasaray'a

800 BİN EURO ÖDEDİ
Bolu'dan yetişen Umut Meraş, Bursa'dan 800 bin euro bedelle La Havre'ye olmuştu. Bu sezon 11 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, ilk gol ve asistini Toulouse ile oynanan maçta yaptı ve beğeni topladı.

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