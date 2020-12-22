Haberler Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya Çizme ekipleri kafayı taktı!

haberi: 'ın dinamosu 'ya Çizme ekipleri kafayı taktı!

yönetimi 'ya zam yapma kararı alırken, devre arasında teklifler ulaşsa bile satma planı yok. Yıllık 200 bin euro ile ilk 11’in en az kazanan ismi Taylan Antalyalı'yı, Sassoulo, Bologna ve Cagliari takibe başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 00:45
Transfer haberi: Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya Çizme ekipleri kafayı taktı!

Bu sezon G.Saray'ın en formda oyuncusu 'yı yönetim ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yüzde 15 indirimi kabul eden ve yıllık garanti ücreti 200 bin euro seviyesine inen Taylan, ilk 11'in en az kazanan oyuncusu konumunda.

Transfer haberi: Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya Çizme ekipleri kafayı taktı!

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yetkililer, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapma kararı aldı. 'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı.

Transfer haberi: Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya Çizme ekipleri kafayı taktı!

Sezon başından beri Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri, 'ın maçlarında izleyip beğendikleri Taylan'ı listesine almaya başladı.

Transfer haberi: Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya Çizme ekipleri kafayı taktı!

Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran, Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi.

Transfer haberi: Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya Çizme ekipleri kafayı taktı!

İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen G.Saray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.

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