Levent Tüzemen: Fatih Terim'e provokasyon yapıldı!

Fatih Terim dönemlerinde Galatasaray, bir teknik direktör takımı olmuştur. Terim kulübede olduğu sürece oyuncularla hep iletişim halindedir, vücut dilini iyi kullanır, bazen anlatmak istediklerini gözleriyle hissettirir.

Fatih Terim'in kulübede olmayacak oluşu, büyük eksiklik. Ancak seyircisiz bir dönemde Terim, maçı nereden izleyecek ve yönetecek.

Eğer tribünde oturacaksa sorun olmaz. Çünkü oyuncu, seyirci olmayan ortamda tribüne bakınca hocasını görecektir. Terim de istediklerini vücut diliyle yine anlatacaktır.

Eğer seyircili maçlarda cezalı olsaydı, Galatasaraylı oyuncular işin altından kalkamazdı. Geçmiş dönemde Terim'in kulübede olmadığı maçların çoğunu G.Saray kazanamamıştı.

Ben Karagümrük karşılaşmasında özellikle Karagümrüklü yöneticilerin ve maçın 4. hakeminin (Çağdaş Altay) Terim'e yönelik bir provokasyon içinde olduğunu düşünüyorum.