Haberler Galatasaray Levent Tüzemen: Fatih Terim'e provokasyon yapıldı!

: 'e provokasyon yapıldı!

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı , 'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesini yorumladı. Tüzemen, maçın 4. hakemi 'ın Terim'i provoke ettiğini savundu. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 09:46
Levent Tüzemen: Fatih Terim'e provokasyon yapıldı!

dönemlerinde , bir teknik direktör takımı olmuştur. Terim kulübede olduğu sürece oyuncularla hep iletişim halindedir, vücut dilini iyi kullanır, bazen anlatmak istediklerini gözleriyle hissettirir.

Levent Tüzemen: Fatih Terim'e provokasyon yapıldı!

'in kulübede olmayacak oluşu, büyük eksiklik. Ancak seyircisiz bir dönemde Terim, maçı nereden izleyecek ve yönetecek.

Levent Tüzemen: Fatih Terim'e provokasyon yapıldı!

Eğer tribünde oturacaksa sorun olmaz. Çünkü oyuncu, seyirci olmayan ortamda tribüne bakınca hocasını görecektir. Terim de istediklerini vücut diliyle yine anlatacaktır.

Levent Tüzemen: Fatih Terim'e provokasyon yapıldı!

Eğer seyircili maçlarda cezalı olsaydı, Galatasaraylı oyuncular işin altından kalkamazdı. Geçmiş dönemde Terim'in kulübede olmadığı maçların çoğunu G.Saray kazanamamıştı.

Levent Tüzemen: Fatih Terim'e provokasyon yapıldı!

Ben Karagümrük karşılaşmasında özellikle Karagümrüklü yöneticilerin ve maçın 4. hakeminin () Terim'e yönelik bir provokasyon içinde olduğunu düşünüyorum.

Levent Tüzemen: Fatih Terim'e provokasyon yapıldı!

"BALKOVEC'İ ATMIYOSA ART NİYETLİDİR"
Terim'e ceza verecek insanlar bu ayrıntılara dikkat etmelidir. Marcao'nun atılması da bir provokasyondu. Hakem Marcao'yu atıp, Marcao'ya omuz atan Balkovec'i atmıyorsa art niyetlidir.

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