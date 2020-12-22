Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transfer şov! 5 bomba birden

'dan şov! 5 bomba birden

, ’in raporu doğrultusunda ile oynanacak derbiden hemen sonra harekete geçecek. Eksik mevkiler için düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylar 5 isimle masaya oturacak. İşte operasyonun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 00:38
Galatasaray'dan transfer şov! 5 bomba birden

transferde gaza basacak… Sarı-Kırmızılı Yönetim, ile deplasmanda oynanacak derbi maçtan hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak…

Galatasaray'dan transfer şov! 5 bomba birden

Takvim'in haberine göre, 'in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi…

Galatasaray'dan transfer şov! 5 bomba birden

TERİM İKİ YILDIZI ÇOK İSTİYOR
Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.

Galatasaray'dan transfer şov! 5 bomba birden

AHMED MUSA DA BİTİRİLECEK
Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da Türkiye'ye ve G.Saray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'dan transfer şov! 5 bomba birden

YERLİ OPERASYONU YAPILACAK
kaliteli yerli oyuncuları da yakından takip ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan alanyasporlu Salih Uçan ve Kasımpaşalı Aytaç Kara da listesinde.

BİZE ULAŞIN