Galatasaray'dan transfer şov! 5 bomba birden

Galatasaray transferde gaza basacak… Sarı-Kırmızılı Yönetim, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak derbi maçtan hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak…





Takvim'in haberine göre, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi…

TERİM İKİ YILDIZI ÇOK İSTİYOR

Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. Fatih Terim özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.





AHMED MUSA DA BİTİRİLECEK

Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da Türkiye'ye ve G.Saray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

