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beni ister mi?

Galatasaraylı taraftarların sahalara dönüşünü beklediği ülkesinde yayın yapan Tele Doce kanalında canlı yayına katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Galatasaray beni ister mi?

Polis Deportiov isimli programda soruları yanıtlayan tecrübeli eldiven, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Şu anda tek konsantre olduğum konu sahalara ne zaman döneceğim. Daha sonra bekleyeceğim. ister mi bilmiyorum? Çünkü henüz bir şey konuşmadık. Ama zamanı gelince tabii ki konuşulacaktır. Tabii ki Galatasaray'ın önceliği olacaktır" dedi.

SAKATLIK ŞOKU
Ocak ayında sahalara dönmesi beklenen 'dan kötü haber geldi. Sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle ameliyat olan ve dönüş programı uygulanan oyuncunun, pubis bölgesinde ağrıları olduğu açıklandı. Bu bölgeye özel tedaviye başlandığı belirtilirken bu durum taraftarları bir kez daha üzdü.

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