Haberler Galatasaray Arda Turan 2. golünü kaydetti

2. golünü kaydetti

'in 14. haftasında ekibi Göztepe ile karşılaşan sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi. Mücadelede rakip fileleri havalandıran Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu , bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 21:45
Arda Turan 2. golünü kaydetti

'in 14. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan 'da sahaya kaptan olarak çıktı. Arda mücadelede 1 gol de kaydetti. Müsabakanın 12. dakikasında 'un uzun pasında defansın arkasına sarkan 33 yaşındaki futbolcu, kaleci Balazs Megyeri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bu sezon başında tekrar Galatasaray'a dönen Arda Turan, Sivasspor maçının ardından ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı.

Ligde 4 maç aradan sonra 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 82. dakikada yerini 'a bıraktı.

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