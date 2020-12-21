Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da kadro değişiyor

Sarı-kırmızılılar, 19 günde 5 önemli maça çıkacak. Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak, Trabzon ve Konyaspor maçları ise deplasmanda...

Karagümrük karşısında kazanan takımı bozmak istemeyen Fatih Terim bu kez istediğini alamadı. G.Saray yenilirken, oyun olarak da beklentileri karşılayamadı.

Karagümrük yenilgisi ve maçta yaşananların geride kaldığını ifade eden Fatih Terim, bir an önce Göztepe karşılaşmasına konsantre olmaları gerektiğini kaydetti.

Arka arkaya kritik maçlara çıkacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ağlayacak, karalar bağlayacak vakit yok. Karagümrük maçını bir an önce unutun" talimatı verdi. Göztepe'nin son iki maçını kaybetse de deplasmanda iyi oynadığına dikkat çekerek yeni bir seriye ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.

Göztepe maçında revizyon yapmaya hazırlanan Terim, Donk'un yanında zorunluluktan Luyindama'yı oynatacak. Linnes'in yerine Omar gelecek.