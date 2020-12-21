Haberler Galatasaray Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da kadro değişiyor

kararını verdi! 'da kadro değişiyor

Son dakika haberi: 'de son olarak karşısında mağlup olan sarı kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor... Karagümrük karşısında kazanan takımı bozmak istemeyen , bu kez istediğini alamadı. G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, beklentileri karşılayamayan oyun sonrası maçı kadrosunda değişikliğe gidecek. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:56 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:57
Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da kadro değişiyor

Sarı-kırmızılılar, 19 günde 5 önemli maça çıkacak. , Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak, Trabzon ve Konyaspor maçları ise deplasmanda...

Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da kadro değişiyor

Karagümrük karşısında kazanan takımı bozmak istemeyen bu kez istediğini alamadı. G.Saray yenilirken, oyun olarak da beklentileri karşılayamadı.

Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da kadro değişiyor

Karagümrük yenilgisi ve maçta yaşananların geride kaldığını ifade eden , bir an önce karşılaşmasına konsantre olmaları gerektiğini kaydetti.

Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da kadro değişiyor

Arka arkaya kritik maçlara çıkacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ağlayacak, karalar bağlayacak vakit yok. Karagümrük maçını bir an önce unutun" talimatı verdi. 'nin son iki maçını kaybetse de deplasmanda iyi oynadığına dikkat çekerek yeni bir seriye ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.

Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da kadro değişiyor

maçında revizyon yapmaya hazırlanan Terim, Donk'un yanında zorunluluktan Luyindama'yı oynatacak. Linnes'in yerine Omar gelecek.

Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da kadro değişiyor

Belhanda, Emre Akbaba'nın yerine 11'de olacak. Feghouli, Oğulcan'ın yerine kanada dönecek. Ömer Bayram da yine 11'de sahaya çıkacak.

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