Cimbom'da iç transfer kararı! 9 yıldızdan hangileri takımda kalacak?

Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı maçta aldığı mağlubiyet yönetimi farklı bir karara itti.

Daha önce sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 9 oyuncuyla masaya oturmayı planlayan yönetim, Fatih Terim'den de aldığı görüş doğrultusunda bu işi sezon sonuna bırakma kararı aldı.

9 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ

Cimbom'da sezon sonunda Arda Turan, Ryan Donk, Muslera, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona eriyor.

İYİ OYNAYAN TAKIMDA KALACAK

Takvim'in haberine göre; yönetim daha aldığı kararda geri adım atarak futbolculara, "İyi oynayın imzayı atın" mesajı gönderdi.

Buna göre kalan süreç içinde iyi performans gösterenlerle devam edilecek.