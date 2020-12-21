Haberler Galatasaray Cimbom'da iç transfer kararı! 9 yıldızdan hangileri takımda kalacak?

Cimbom'da iç transfer kararı! 9 yıldızdan hangileri takımda kalacak?

yönetimi, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan , Donk, Muslera, , Linnes, Şener, Taşdemir ve Emre Akbaba hakkındaki kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız isimlere yeni sözleşme için şartlarını sunarken, gözler 'den gelecek rapora çevrildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:48 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 01:05
Cimbom'da iç transfer kararı! 9 yıldızdan hangileri takımda kalacak?

'ın Karagümrük ile oynadığı maçta aldığı mağlubiyet yönetimi farklı bir karara itti.

Cimbom'da iç transfer kararı! 9 yıldızdan hangileri takımda kalacak?

Daha önce sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 9 oyuncuyla masaya oturmayı planlayan yönetim, 'den de aldığı görüş doğrultusunda bu işi sezon sonuna bırakma kararı aldı.

Cimbom'da iç transfer kararı! 9 yıldızdan hangileri takımda kalacak?

9 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ
Cimbom'da sezon sonunda Arda Turan, , Muslera, , Younes , Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Taşdemir ve Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona eriyor.

Cimbom'da iç transfer kararı! 9 yıldızdan hangileri takımda kalacak?

İYİ OYNAYAN TAKIMDA KALACAK
Takvim'in haberine göre; yönetim daha aldığı kararda geri adım atarak futbolculara, "İyi oynayın imzayı atın" mesajı gönderdi.

Cimbom'da iç transfer kararı! 9 yıldızdan hangileri takımda kalacak?

Buna göre kalan süreç içinde iyi performans gösterenlerle devam edilecek.

Cimbom'da iç transfer kararı! 9 yıldızdan hangileri takımda kalacak?

KİRALIKLAR DA BİLMECE GİBİ
Etebo ve Saracchi gibi kiralık oynayan oyuncuların durumu da performansa bağlı. Başarılı olanlar için yönetim kulüplerine teklifte bulunacak.

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