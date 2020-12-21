Altınordu'nun genç stoperi Yusuf Arslan Galatasaray'ın radarına girdi!

Bursaspor'dan Ali Akman ve Batuhan Kör ile ilgilenen Fatih Terim'in Altınorduspor'dan Yusuf Arslan'ı da yakından takip ettiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Ümit Milli Takım'da da oynayan 22 yaşındaki stoperi izlediği ve izlettiği öğrenildi. Yusuf ile Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir ve Çaykur Rize de ilgilenirken 3 takım arasında devre arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.
2015 yılında henüz 17 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen Yusuf Arslan, Sarıyerspor'a kiralandı. Geçen sezon Niğde Anadolu FK'da görev yaptı.