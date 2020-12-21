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Altınordu'nun genç stoperi 'ın radarına girdi!

'dan ve ile ilgilenen 'in Altınorduspor'dan 'ı da yakından takip ettiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, 'da da oynayan 22 yaşındaki stoperi izlediği ve izlettiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 21:54 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Altınordu'nun genç stoperi Yusuf Arslan Galatasaray'ın radarına girdi!

'dan ve ile ilgilenen 'in Altınorduspor'dan 'ı da yakından takip ettiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, 'da da oynayan 22 yaşındaki stoperi izlediği ve izlettiği öğrenildi. Yusuf ile 'ın yanı sıra ve de ilgilenirken 3 takım arasında devre arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.

2015 yılında henüz 17 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen Yusuf Arslan, Sarıyerspor'a kiralandı. Geçen sezon Anadolu FK'da görev yaptı.

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