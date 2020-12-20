Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

19 Ekim'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, uzun bir aranın ardından mağlubiyet ile tanıştı. Özellikle Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Galatasaray, Karagümrük karşısında son iki karşılaşmanın çok uzağında kaldı.





DEPLASMANDA YIKILDI

Teknik direktör Fatih Terim hakeme tepkisi sebebiyle tribüne gönderilirken, Marcao da bitiş düdüğünden sonra rakip futbolcuyla yaşadığı münakaşa sonrası kırmızı kart gördü. Galatasaray 6 maç sonra yenilgiyle tanışırken 3 maçlık deplasman serisi de sona erdi. En önemlisi bugün Alanyaspor, Denizli'yi deplasmanda yenerse liderin tam 6 puan gerisine düşecek. Göztepe ve Trabzonspor (D) karşılaşmaları öncesi bu durum sarı-kırmızılı camiada endişe yarattı.





KANATLAR İŞLEMEDİ

Çaykur Rizespor ve Hatayspor mücadelelerinde kenar bekler Emre Taşdemir ile Martin Linnes sağ ve sol kanadı çok etkili kullanırken, Karagümrük karşılaşmasında Saracchi ile Linnes çizgileri işletemedi.



Orta sahada Feghouli, Emre Kılınç üreticilikten uzak kalırken, Taylan Antalyalı da bu sebeple oyun kurmakta zorlandı. Emre Akbaba ile Oğulcan da hücumda son 2 maçtaki kadar etkili olamadılar.





İSTATİSTİKLER YERE ÇAKILDI

Galatasaray cephesi kaybedilen Karagümrük maçının faturasını hakem Mustafa Öğretmenoğlu ve stadın ölçülerine çıkardı… Ancak sarı-kırmızılılar bu sezon ligde en az isabetli şut attığı maçı oynadı. İlk ve tek şutunu maçın 90+6'ncı dakikasında Diagne'nin attığı penaltıyla buldu. Hiç ara pası yapamayan oyuncuların yaptığı 40 ortadan ancak 6'sı isabetli oldu.





EMRE'DEN 6 İSABETSİZ ORTA

Diagne (4), Feghouli (3) ve Oğulcan'ın (2) attığı 9 şuttan sadece 1'si kaleyi tuttu. Emre Akbaba kaleyi bile göremedi. * Diagne ve Oğulcan bir tane bile kafa topu alamadı. * Diagne, Emre Akbaba ile beraber hiç adam geçemedi. * Emre Kılınç'ın 7 ortasından sadece 1'i isabetli oldu. * Linnes attığı 3 uzun topu da boşa attı.



