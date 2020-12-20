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'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

Son dönemde iyi bir hava yakalayan , 'e 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim’in yanı sıra Marcao’dan da oldu. 6 maçlık yenilmezlik serisi bitti. kazanırsa 6 puan gerisine düşecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 20:21 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

19 Ekim'de 'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, uzun bir aranın ardından mağlubiyet ile tanıştı. Özellikle Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan , Karagümrük karşısında son iki karşılaşmanın çok uzağında kaldı.

Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

DEPLASMANDA YIKILDI
Teknik direktör Fatih Terim hakeme tepkisi sebebiyle tribüne gönderilirken, Marcao da bitiş düdüğünden sonra rakip futbolcuyla yaşadığı münakaşa sonrası kırmızı kart gördü. 6 maç sonra yenilgiyle tanışırken 3 maçlık deplasman serisi de sona erdi. En önemlisi bugün , Denizli'yi deplasmanda yenerse liderin tam 6 puan gerisine düşecek. Göztepe ve Trabzonspor (D) karşılaşmaları öncesi bu durum sarı-kırmızılı camiada endişe yarattı.

Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

KANATLAR İŞLEMEDİ
Çaykur Rizespor ve Hatayspor mücadelelerinde kenar bekler Emre Taşdemir ile Martin Linnes sağ ve sol kanadı çok etkili kullanırken, Karagümrük karşılaşmasında Saracchi ile Linnes çizgileri işletemedi.

Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

Orta sahada Feghouli, Emre Kılınç üreticilikten uzak kalırken, Taylan Antalyalı da bu sebeple oyun kurmakta zorlandı. Emre Akbaba ile Oğulcan da hücumda son 2 maçtaki kadar etkili olamadılar.

Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

İSTATİSTİKLER YERE ÇAKILDI
cephesi kaybedilen Karagümrük maçının faturasını hakem Mustafa Öğretmenoğlu ve stadın ölçülerine çıkardı… Ancak sarı-kırmızılılar bu sezon ligde en az isabetli şut attığı maçı oynadı. İlk ve tek şutunu maçın 90+6'ncı dakikasında Diagne'nin attığı penaltıyla buldu. Hiç ara pası yapamayan oyuncuların yaptığı 40 ortadan ancak 6'sı isabetli oldu.

Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

EMRE'DEN 6 İSABETSİZ ORTA
Diagne (4), Feghouli (3) ve Oğulcan'ın (2) attığı 9 şuttan sadece 1'si kaleyi tuttu. Emre Akbaba kaleyi bile göremedi. * Diagne ve Oğulcan bir tane bile kafa topu alamadı. * Diagne, Emre Akbaba ile beraber hiç adam geçemedi. * Emre Kılınç'ın 7 ortasından sadece 1'i isabetli oldu. * Linnes attığı 3 uzun topu da boşa attı.

Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

KADIOĞLU STADI KÜÇÜK MÜYDÜ?
Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından Saracchi başta Galatasaraylı oyuncular, Necmi Kadıoğlu Stadı'nın boyutlarının çok küçük olduğunu iddia etti. Ancak Kadıoğlu Stadı'nda sahanın uzunluğu alt sınır olan 105 metrede... Eni ise en alt sınır olan 64 metreden 4 m. daha uzun... Bu ölçüler FIFA standartlarına uyarken en ideal ölçülerse 120X75 metre olarak kabul ediliyor.

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