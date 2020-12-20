Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Karagümrük maçı ve hakemler hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hakemlerin gösterdikleri performansla maçların önüne geçtiğini söyleyen Başkan Cengiz, "Taraftar olarak asabımız bozuk. Bu sene hakemler daha formsuz. Sadece bizim maçta değil, rakip de mutlu değil. Bize zarar veriyor formsuzlukları, rakiplerimize de zarar vermekte. Hakemler maalesef maçın önüne geçmekte, bu çok tehlikeli bir gelişme. Geçen yıl totale baktığımızda hakem hatalarında en fazla zararı gören takımız. Bunun böyle gitmesini istemiyoruz" diye konuştu.



EL FRENİ OLMASINLAR

Başkan Mustafa Cengiz sözlerine şöyle devam etti: Hakemler özellikle bizlere, oyuncularımıza, teknik heyetimize çok rahat kart göstermekte. Bize karşı çok cesurlar. Biz aynı cesareti rakiplere de bekliyoruz. Eğer Galatasaraylı futbolcuya çok rahat kırmızı, sarı veriyorsa aynı pozisyonlarda diğer rakiplere de vermesi gerekir. Hakem camiası Türk futboluna el freni olmamalı. Hakem camiası önderlik etmeli. İyi futbol oynayanı, düzgün futbol oynayanı, mertçe mücadele edeni, yere yatmayanı, vakit geçirmeyeni, kendisine ölmüş gibi faul yapıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkanları bence cezalandırılmalı.



YENİLGİYİ KABUL ETMEK ASALETTİR

Yenildikleri zaman rakiplerini tebrik ettiklerini ifade eden Mustafa Cengiz, "Yenilgiyi kabul etmek de bir vakar ve asalet gerektirir. G.Saray camiası ve taraftarı bu vakar ve asalet içindedir. Biz en yüksek seyirci sayısına sahip olmamıza rağmen bir gün sahaya inmedik, bir gün hakem kovalamadık, bir gün etrafı yakmadık. Biz bununla övünç duyuyoruz" dedi.



FORMSUZ HAKEMLERİ SAHAYA ÇIKARMAYIN!

TFF ve ilgili kurumlara seslenen Başkan Cengiz, "Lütfen formsuz hakemleri bizim maçlarımıza vermesinler. Diğer rakipler içinde söylüyorum bunu. Biz yenilgiyi de kabul ederiz. Bizi yenen rakiplerimizi de tebrik ediyorum. G.Saray'ı yenmek kolay bir iş değil, kutluyorum. Lütfen hakem camiası ve oyunun aktörleri dikkatli olsunlar" diye konuştu.