Masal bitti!

Sarı-Kırmızılıların Süper Lig'deki yürüyüşü son buldu. Son 6 maçın 5'ini kazanarak Karagümrük karşılaşmasına moralli gelen Aslan kötü bir futbolla rakibine mağlup oldu. Galatasaray'da koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncunun olmadığı bölümde sahne alan 'yedek takım' iyi futbol ile skorları almıştı. Ancak dün evdeki hesap çarşıya uymadı. Karagümrük önemli eksiklerine rağmen akıllı bir oyunla Galatasaray'a şans tanımadı. Doğru futbolla 3 puanı almayı başardı.

OYUNDAN KOPTULAR

Cimbom maçta Karagümrük kadar hakem Mustafa Öğretmenoğlu ile de mücadele etti. Teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular sık sık hakeme itirazda bulundular. Deneyimli hoca kırmızı kartla oyundan atıldı. Başta Arda Turan olmak üzere diğer futbolcular da oyundan çok hakeme odaklandılar. Galatasaray uzatma anlarında Mbaye Diagne ile eşitliği buldu. Ardından rakip kaleye yüklense de 10 kişilik Karagümrük, Mevlüt'ün mükemmel golüyle Aslan'ı yıktı. Karagümrük cephesi büyük sevinç yaşadı.

EMRE: BU MAÇI UNUTTURACAĞIZ

Emre Kılınç maç sonu üzgündü. Başarılı oyuncu "Kısa süre sonra bir maçımız daha var. Kendimizden memnun değiliz. Ancak bunun altından kalkacak bir takımız. Bu maçı unutturacağız" ifadelerini kullandı.

20 GOLÜN 6'SI PENALTI

Süper Lig'de en fazla penaltı kazanan takım Galatasaray. Sarı-kırmızılılar ligde kaydettikleri 20 golün 6'sını beyaz noktadan filelerle buluşturdular. Aslan, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kayserispor, Gaziantep, Alanyaspor ve son olarak da Fatih Karagümrük mücadelelerinde penaltıdan ağları sarstı.

Galatasaray bu sezon ilk defa bir Süper Lig maçının ilk yarısında isabetli şut atamadı.