İki gol de VAR’a takıldı

Karagümrük'ün 13 ve 79. dakikalarda bulduğu 2 gol VAR'a takıldı. 13'te Koray'ın golünün ardından VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan orta hakem Mustafa Öğretmenoğlu, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Karagümrük'ün 79'da bu kez Muhammed ile ağları havalandırdığı gol de VAR'dan gelen uyarıyla ofsayta takıldı. Maçın uzatma dakikalarında Diagne'nin ceza sahasında düşürülmesine penaltı çalan hakem, VAR'ın da onayıyla kararını değiştirmedi.

15 SANİYE, 3 PAS VE GOL...

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Karagümrük, hücuma çok hızlı çıktı. Ev sahibi, 3 pasla rakip ceza sahasına geçti. Alparslan'ın asistinde Ndao, ikinci 45'in başmasından tam 15 saniye sonra golü buldu.