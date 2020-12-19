Her şey istediğimiz gibi oldu

Karagümrük'e galibiyeti getiren golün atan Mevlüt Erdinç'ten mutlusu yok... Çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten yıldız futbolcu, "Tüm takım başkanından futbolcusuna çok iyi motive olduk. Tam hazırlandığımız gibi kontra ataktan gol bulduk. Gol attığım için çok mutluyum. Galatasaray'ın topa hakimiyetini biliyorduk. Bu akşam (dün) tam istediğimiz gibi oldu. Kadromuz çok iyi. Arkadaşlığımız da sahaya çok iyi yansıyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu galibiyetlerin devamını getirmek bundan sonra daha önemli" ifadelerini kullandı.