Gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da hasar büyük... Maçın 69. dakikasında itirazları nedeniyle kırmızı kartla yedek kulübesinden gönderilen Fatih Terim'e bir de Marcao eklendi. Brezilyalı stoper, bitiş düdüğünün ardından Karagümrük'ün sol beki Balkovec ile birbirine girdi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle gerginlik kısa sürerken, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, kartını kullandı. Öğretmenoğlu, Marcao soyunma odasına gittiği sırada kırmızı kartını çıkardı.