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Diagne yetmedi

Senegalli futbolcu penaltıdan golünü attı. Son 4 maçta 6. golünü kaydetti. Ancak çabası ’a puan getirmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 23:23 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Diagne yetmedi

'ın forveti Mbaye Diagne bu haftayı da boş geçmedi ancak golü puana yetmedi. Senegalli yıldız, sırasıyla , ve Hatayspor maçlarında fileleri sarsmıştı. Dün de Cimbom'un en önemli gol ayağıydı. Kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Son 4 haftada 6. golünü kaydederek skoru 1-1'e getirdi. 29 yaşındaki futbolcunun gol attığı maçlarda 3 maçta 7 puan toplamıştı. Dün ilk defa Diagne'nin ağları sarstığı maçta kaybettiler.

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