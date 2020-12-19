Diagne yetmedi

Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne bu haftayı da boş geçmedi ancak golü puana yetmedi. Senegalli yıldız, sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında fileleri sarsmıştı. Dün de Cimbom'un en önemli gol ayağıydı. Kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Son 4 haftada 6. golünü kaydederek skoru 1-1'e getirdi. 29 yaşındaki futbolcunun gol attığı maçlarda Aslan 3 maçta 7 puan toplamıştı. Dün ilk defa Diagne'nin ağları sarstığı maçta kaybettiler.