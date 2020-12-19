Karagümrük ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Cimbom'un eski hücum gücünden eser yoktu. Sarı-kırmızılılar doğru oynayan ve alan bırakmayan Karagümrük önünde rakip kaleci Viviano'yu hiç zorlayamadı. Öyle ki maç uzadıkça uzadı. Uzatmalarla birlikte toplamda 103 dakika oynandı. Galatasaray bu uzun mücadelede sadece 1 defa rakip kaleye isabetli şut gönderebildi. O da Mbaye Diagne'nin penaltıdan kaydettiği goldü. Aslan'ın BAY geçtiği hafta öncesindeki iyi futbolu ve 2 maçta 7 gollü galibiyetlerini aratan bir performansı vardı.
103 dakikada 1 isabetli şut
Aslan, 13 dakika uzayan maçta tek isabetli şut atabildi. O da Diagne’nin penaltısı oldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 23:19 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50