103 dakikada 1 isabetli şut

Karagümrük ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Cimbom'un eski hücum gücünden eser yoktu. Sarı-kırmızılılar doğru oynayan ve alan bırakmayan Karagümrük önünde rakip kaleci Viviano'yu hiç zorlayamadı. Öyle ki maç uzadıkça uzadı. Uzatmalarla birlikte toplamda 103 dakika oynandı. Galatasaray bu uzun mücadelede sadece 1 defa rakip kaleye isabetli şut gönderebildi. O da Mbaye Diagne'nin penaltıdan kaydettiği goldü. Aslan'ın BAY geçtiği hafta öncesindeki iyi futbolu ve 2 maçta 7 gollü galibiyetlerini aratan bir performansı vardı.