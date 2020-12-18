Meksika'da Falcao rüzgarı

Meksıka'da gündem Falcao… İsmi açıklanmayan iki takımın Kolombiyalı yıldızla ilgilendiği ifade edilirken hangi takımın yıllık 5 milyon euro'yu bulan ücretini karşılayabileceği tartışılıyor. Buna karşılık Monterrey'in sportif ekip başkanı Duilio Davino, "Bizim ödeyecek öyle bir paramız yok" dedi. CF America ise resmi açıklamasında, "Dedikodularla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı. Cruz Azul ve Guadalajara'dan ise açıklama gelmedi.

MAÇ SAYISI EŞİTLENECEK

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı bulunan Falcao bugün de yok. Geçen sezon takıma dahil edilen ve 29 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli golcü, sakatlığı nedeniyle ise şu ana kadar 28 maçı kaçırmış durumda… Bugün oynadığı ve oynamadığı maçlar eşitlenmiş olacak.