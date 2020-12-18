Henry Onyekuru transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı oyuncu için masaya bir takım daha oturdu.

Belçika Ligi'nden Antwerp, kanat oyuncusunu transfer listesine dahil etti. Antwerp, Pro League'de 17 hafta sonunda liderin 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

ZİRVE İÇİN ONYEKURU

Liderle arasındaki puan farkı açılmaya başlayan Antwerp, kanata ve forvete yapacağı hamlelerle yeniden zirveye oynamak istiyor. Nijeryalı oyuncu Onyekuru da bu hedefle kadroya katılmak isteniyor.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Monaco'da süre almakta zorlanıyor.