Haberler Galatasaray Henry Onyekuru transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra...

transferinde ortalık karıştı! ve 'dan sonra...

Ocak ayındaki ara dönemi için çalışmalarını sürdüren ve aynı isim üzerinde birleşti. 'yu kadrosuna katmak isteyen iki ezeli rakip temaslarını sürdürürken transferde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 19:24
Henry Onyekuru transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra...

ve 'nin gündeminde yer alan 'nun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı oyuncu için masaya bir takım daha oturdu.

Henry Onyekuru transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra...

Belçika Ligi'nden Antwerp, kanat oyuncusunu listesine dahil etti. Antwerp, Pro League'de 17 hafta sonunda liderin 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

Henry Onyekuru transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra...

ZİRVE İÇİN ONYEKURU
Liderle arasındaki puan farkı açılmaya başlayan Antwerp, kanata ve forvete yapacağı hamlelerle yeniden zirveye oynamak istiyor. Nijeryalı oyuncu Onyekuru da bu hedefle kadroya katılmak isteniyor.

Henry Onyekuru transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra...

Süper Lig ekiplerinden ve 'nin ocak ayındaki ara döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Monaco'da süre almakta zorlanıyor.

Henry Onyekuru transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra...

"ONYEKURU BİR DAHA OYNAYAMAZ"
Monaco'da Hırvat teknik adam Niko Kovac, 'ya bir daha asla şans vermeyeceğini açıkladı. Niko Kovac; "Ben olduğum sürece Onyekuru, Monaco'da forma giyemeyecek." sözleriyle Nijeryalı yıldıza kapıları kapattı.

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