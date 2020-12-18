Haberler Galatasaray Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu!

- maçında 11'ler belli oldu!

'in 13. haftasında 'nda 'ı konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı kırmızılılar, 'nda 'ni 1-0 ile geçti. Performansı merakla beklenen ve geçtiğimiz hafta gol ile tanışan Kerem Aktürkoğlu corona virüsü salgını sebebiyle bu maçta forma giyemiyor. Fatih Karagümrük'te ise 7 futbolcu sakatlığı sebebiyle sahada yer alamamadı. BeIN Spors 1'den canlı yayınlanacak olan karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'lerde kimler var? Maçın hakemi kim? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 17:48 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 18:08
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu!

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak maç iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Murat Engin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 18 Aralık Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER
KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ramazan, Ndao, Aatif, Sobiech.

GALATASARAY: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne.

13. randevu Fatih Karagümrük ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki takım arasında 29 Ocak 1984 tarihinde Stadı'nda oynanan son mücadeleyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı. Karagümrük tek galibiyetini ise 27 Mart 1960'taki maçta 1-0'lık skorla almıştı.

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