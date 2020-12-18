Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Murat Engin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.



FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 18 Aralık Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ramazan, Ndao, Aatif, Sobiech.

GALATASARAY: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne.



13. randevu Fatih Karagümrük ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki takım arasında 29 Ocak 1984 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan son mücadeleyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı. Karagümrük tek galibiyetini ise 27 Mart 1960'taki maçta 1-0'lık skorla almıştı.