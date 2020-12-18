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Yaremchuk'un peşinde

’in cazip bir teklif gelmesi halinde 25 yaşındaki golcü Yaremchuk'u göndermeye hazırlandığı belirtildi. , ve Roma’nın yarıştığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:34 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 06:50
Galatasaray Yaremchuk'un peşinde

Radamel Falcao'ya takım arayan 'la ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre forması giyen Yaremchuk için devre arasında harekete geçecek takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu duyuruldu. Portekiz basını 25 yaşındaki golcünün, özellikle 'in listesinde ilk sıralarda yer aldığını aktarırken oyuncunun transferi adına devre arasında görüşmeler yürütecek diğer ekipler olarak da Galatasaray ve Roma'nın isimlerini verdi.

DEĞERİ YÜKSELDİ
A Bola, Galatasaray ve Roma'nın da oldukça ciddi olduğuna dikkat çekti. Gent'in cazip bir teklif alması halinde 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşündüğü de dile getirildi. 2017'de 'den 2 milyon euro karşılığında 'ya transfer olan 1.91'lik golcü, sergilediği performansla değerini yükseltmeyi başardı. Bu sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de 13 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergileyen Roman Yaremchuk, toplamda ise 20 maçta 11 gol atıp, 4 asist yapmış durumda...

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