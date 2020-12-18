Galatasaray Yaremchuk'un peşinde

Radamel Falcao'ya takım arayan Galatasaray'la ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Gent forması giyen Yaremchuk için devre arasında harekete geçecek takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu duyuruldu. Portekiz basını 25 yaşındaki golcünün, özellikle Sporting'in transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığını aktarırken oyuncunun transferi adına devre arasında görüşmeler yürütecek diğer ekipler olarak da Galatasaray ve Roma'nın isimlerini verdi.

DEĞERİ YÜKSELDİ

A Bola, Galatasaray ve Roma'nın da oldukça ciddi olduğuna dikkat çekti. Gent'in cazip bir teklif alması halinde 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşündüğü de dile getirildi. 2017'de Dinamo Kiev'den 2 milyon euro karşılığında Belçika'ya transfer olan 1.91'lik golcü, sergilediği performansla değerini yükseltmeyi başardı. Bu sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de 13 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergileyen Roman Yaremchuk, toplamda ise 20 maçta 11 gol atıp, 4 asist yapmış durumda...