Haberler Galatasaray Galatasaray gözünü 1. Lig'in yıldızına dikti!

gözünü 1. Lig'in yıldızına dikti!

Son dakika haberleri... Devre arası transfer dönemine yaklaşılırken, çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, yönünü 1. Lig'e çevirdi. İşte sarı-kırmızılıların teklif yapmaya hazırlandığı sürpriz isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 10:13
Galatasaray gözünü 1. Lig'in yıldızına dikti!

Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle, lider Alanyaspor'un sadece 3 puan gerisinde 2. sırada bulunan , bu iddiasını ligin ikinci yarısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray gözünü 1. Lig'in yıldızına dikti!

Takımdaki eksiklerle ilgili rapor hazırlayan teknik direktör Fatih Terim, devre arası dönemi için teklif yapılacak oyuncuları da netleştirmeye başladı.

Galatasaray gözünü 1. Lig'in yıldızına dikti!

Takvim'de yer alan habere göre , ocak ayında bir yerli harekatı gerçekleştirecek.

Galatasaray gözünü 1. Lig'in yıldızına dikti!

Aytaç Kara, Salih Uçan, Mehmet Özcan gibi isimlerle yakından ilgilenen Cimbom, Tuzlaspor'un orta saha oyuncusu Gökcan Kaya için de kolları sıvadı.

Galatasaray gözünü 1. Lig'in yıldızına dikti!

Bu sezon 1. Lig'de Tuzlaspor forması ile başarılı performanslara imza atan 25 yaşındaki futbolcu için yönetimin devre arasında teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray gözünü 1. Lig'in yıldızına dikti!

Gökcan Kaya, bu sezon Tuzlaspor forması giydiği 12 maçta 1 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

BİZE ULAŞIN