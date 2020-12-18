Galatasaray gözünü 1. Lig'in yıldızına dikti!

Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle, lider Alanyaspor'un sadece 3 puan gerisinde 2. sırada bulunan Galatasaray, bu iddiasını ligin ikinci yarısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Takımdaki eksiklerle ilgili rapor hazırlayan teknik direktör Fatih Terim, devre arası transfer dönemi için teklif yapılacak oyuncuları da netleştirmeye başladı.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, ocak ayında bir yerli harekatı gerçekleştirecek.

Aytaç Kara, Salih Uçan, Mehmet Özcan gibi isimlerle yakından ilgilenen Cimbom, Tuzlaspor'un orta saha oyuncusu Gökcan Kaya için de kolları sıvadı.

Bu sezon 1. Lig'de Tuzlaspor forması ile başarılı performanslara imza atan 25 yaşındaki futbolcu için yönetimin devre arasında teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.