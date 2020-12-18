Haberler Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray arasında transfer savaşı çıktı!

- arasında savaşı çıktı!

'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ve her döneminde olduğu gibi yine aynı isimleri transfer listesine aldı. Ocak ayı transfer dönemine az bir süre kala sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların da transfer listesinde olan yıldız futbolcular için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 00:50
Fenerbahçe - Galatasaray arasında transfer savaşı çıktı!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ve aynı isimleri listesine aldı.

Fenerbahçe - Galatasaray arasında transfer savaşı çıktı!

Sarı-lacivertliler 'ın da gündeminde olan isimler için ilk teması kurdu.

Fenerbahçe - Galatasaray arasında transfer savaşı çıktı!

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

, ezeli rakibi 'ın kadrosuna katmak istediği 2 genç yıldız adayına kanca attı. Sarı-Lacivertliler, Eskişehirspor'un 22 yaşındaki ön liberosu Mehmet Özcan'ın menajeriyle temas kurdu.

Fenerbahçe - Galatasaray arasında transfer savaşı çıktı!

19 yaşındaki gelecek vadeden santrfor Batuhan Kör için ise Bursaspor'un kapısı çalındı.

Fenerbahçe - Galatasaray arasında transfer savaşı çıktı!

BURSASPOR İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Mehmet Özcan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bonservis bedeli söz konusu değil. Batuhan Kör için ise Bursaspor'a teklif yapıldı. Genç santrfor için pazarlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe - Galatasaray arasında transfer savaşı çıktı!

ASLAN'IN CEVABI NE OLACAK

'nin bu hamlesine 'ın vereceği cevabın nasıl olacağı ise merak konusu. Zira Sarı-Lacivertli kurmaylar her iki oyuncu için de daha cazip bir teklif ortaya koydu. (Takvim)

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