Haberler Galatasaray Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 13. haftasında 'nda 'ı konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı kırmızılılar, 'nda 'ni 1-0 ile geçti. Performansı merakla beklenen ve geçtiğimiz hafta gol ile tanışan Kerem Aktürkoğlu corona virüsü salgını sebebiyle bu maçta olamayacak. Fatih Karagümrük'te ise 7 futbolcu sakatlığı sebebiyle sahada yer alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? Maçın hakemi kim?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 08:47
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 18 Aralık Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, LICHAJ, ROCO, FATIH, BALKOVEC, BIGLIA, NDAO, AATIF, ZEKI, JIMMY,SOBIECH

GALATASARAY: OKAN, LİNNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, OĞULCAN, FEGHOULI, E.AKBABA, E.KILINÇ, DIAGNE

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

13. randevu ile , lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki takım arasında 29 Ocak 1984 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan son mücadeleyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı. Karagümrük tek galibiyetini ise 27 Mart 1960'taki maçta 1-0'lık skorla almıştı.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

4 İSİM SARI KART SINIRINDA

'da 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 'in 14'üncü haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.

Karagümrük maçında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek olan teknik patron savunma dörtlüsünü Linnes, Donk, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'nın forma giyeceği sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mbaye Diagne olacak.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU YÖNETECEK

ile arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Murat Engin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

BİZE ULAŞIN